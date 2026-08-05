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Sport

„Češky přece takové nejsou.“ Americká sokyně brečela kvůli Noskové a vyřkla mrazivou věštbu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Linda Nosková se poprvé od senzačního triumfu na Wimbledonu vrací na kurty v kanadském Torontu, nadále ale doznívají obdivné hlasy vyzdvihující její nevšední londýnskou cestu až k premiérovému grandslamovému titulu. O jednadvacetileté Češce se v samých superlativech rozpovídaly její hvězdné americké soupeřky Madison Keysová a Jessica Pegulaová.

Linda Nosková slaví vítězství ve finále Wimbledonu 2026.
Linda Nosková slaví vítězství ve finále Wimbledonu 2026.Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Keysová, šampionka loňského Australian Open, se na letošním Wimbledonu stala jednou ze sedmi obětí nezastavitelné Češky. Zkušená americká hráčka potkala Noskovou v osmifinále, prohrála 4:6, 6:7 a na následné tiskové konferenci spustila salvu lichotek.

„Wow, je opravdu dobrá,“ zahájila bývalá světová pětka a přiznala, že ji všestranná kvalita Noskové zaskočila.

„Má výborný servis. Skvěle chodí na síť, má výborný cit pro hru. Disponuje vlastnostmi, díky kterým má neustále kontrolu nad výměnami. Bere vám veškerý čas na reakci. Zároveň má obrovskou variabilitu. Umí zkrátka od všeho něco, a právě to z ní dělá mimořádně nebezpečnou soupeřku,“ vyprávěla.

V nedávném vydání podcastu Players Box, kde si povídala s krajankou Pegulaovou, zašla ještě dál a prozradila historku ilustrující, jak moc ji Nosková v prvním vzájemném souboji uchvátila.

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„Když se zpětně podívám na svůj zápas s Lindou, říkám si: To vlastně nebyla špatná porážka. Skóre bylo slušné. Nevyhrála jsem, ale ona pak vyhrála Wimbledon,“ řekla jednatřicetiletá rodačka z Rock Islandu v Illinois.

„Odešla jsem z kurtu a mířila na tiskovou konferenci. Všichni mi říkali: To je nám líto. Musí tě to strašně mrzet. A já jim odpovídala: Ale prosím vás, vždyť ona vyhraje Wimbledon. V sobotu bude držet nad hlavou vítěznou trofej,“ prozradila Keysová svou mrazivě přesnou věštbu.

„Když ve finále neproměnila mečboly, přišla o velký náskok a potom nastoupila zpět, jako by se nic nestalo, říkala jsem si: Wow, to je něco mimořádného,“ dodala.

Dramatické finále mezi Noskovou a Karolínou Muchovou uchvátilo ji i Pegulaovou. Označily jej za nezapomenutelný zážitek.

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„Myslím, že bylo opravdu zajímavé sledovat obě hráčky, protože každá z nich hrála v určitých pasážích výborně,“ vysvětlila světová trojka Pegulaová. „Skoro to působilo, jako by se během jednoho zápasu odehrálo několik různých utkání, protože se střídaly pasáže, kdy se jedné nebo druhé dařilo prosadit svůj herní plán,“ žasla.

Obě Američanky zároveň přiznaly, že je při dojemném závěrečném ceremoniálu přemohly emoce.

„Když Linda po zápase mluvila o své zesnulé mamince, brečela jsem. Páni, to byl ale neuvěřitelný příběh,“ uvedla Keysová.

Pegulaovou závěrečné řeči Noskové s Muchovou zaujaly i z jiného pohledu. Podle ní totiž obecně u českých hráček nejsou tak syrové emoce obvyklé.

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„Češky přece takové nejsou. Nejsou známé tím, že by byly tolik emocionální. Proto bylo tak výjimečné vidět Lindu, jak po vítězství prožívá své pocity. A stejně tak Karolínu během jejího závěrečného projevu,“ prohlásila rodačka z Buffala.

„Myslím, že právě díky tomu to byl ještě výjimečnější okamžik. Protože od nich takhle opravdové a spontánní reakce obvykle nevídáte,“ uzavřela.

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