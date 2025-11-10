Tenis

České tenistky postihla před klíčovou baráží další ztráta. Přišly o týmovou dvojku

před 1 hodinou
Tereza Valentová vypadla kvůli zranění břicha z nominace na baráž tenisového Poháru Billie Jean Kingové.
Tereza Valentová
Tereza Valentová | Foto: Reuters

O absenci týmové dvojky informoval v dnešním videohovoru s médii kapitán Petr Pála. Dodatečně povolal Dominiku Šalkovou a Vendulu Valdmannovou.

Češky budou bojovat o setrvání v elitní skupině od pátku do neděle, kdy narazí ve Varaždínu na Kolumbii a domácí Chorvatsko.

Osmnáctiletá Valentová měla plnit roli dvojky vedle třinácté hráčky světa Lindy Noskové.

Finalistka říjnového turnaje v Ósace a dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros ale kvůli zdravotním potížím do Chorvatska neodcestovala.

"Nedovolilo jí to zranění břicha, které měla i v Asii. Je to velká škoda. Hodně se na to těšila a byla by to určitě velká pomoc," posteskl si Pála. Doplnil, že Valdmannová přicestuje do Varaždínu dnes večer a Šalková v úterý.

Padesátiletý Pála se v baráži rozloučí s rolí kapitána, kterou vykonával od roku 2008, a v nominaci musel udělat již druhou změnu.

Minulý týden se mu kvůli zranění lýtka odhlásila Sára Bejlek, místo níž doplnila tým Lucie Havlíčková.

V pětičlenném výběru je vedle Noskové, Havlíčkové, Šalkové a Valdmannové ještě Nikola Bartůňková.

"Terka měla plnit roli jasné dvojky. Vyzkoušela si už zápas v Porubě a na konci sezony hrála fantasticky," líčil Pála.

"Na US Open prohrála s Rybakinovou, která teď hrála skvěle. Hrála s hráčkami, které jsou pravidelně vepředu. Plán byl, že může hrát zápasy v singlu a možná i debla. Je to bohužel škoda, ale nedá se nic dělat," doplnil kapitán.

Pálovi se již dříve se omluvily kvůli zdravotním potížím také Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.

"Těch omluvenek bylo kvůli zranění hodně. Kdyby ještě jedna dvě hráčky, které jsou v padesátce, byly zdravé, tak by ta šance byla obrovská," uvědomoval si Pála.

"Na druhou stranu máme štěstí, že je tu za prvé Linda, která je třináctá na světě a je připravená hrát. A za druhé, že máme z čeho brát. Ani soupeři nemají tak široký kádr. Máme to čím nahradit a musíme přemýšlet, jak udělat s Kolumbií a později s Chorvatskem vždy dva body," burcoval šéf týmu.

Absence v baráži litovala i Valentová. "Moc mě to mrzí, ale zranění břicha, se kterým jsem se vrátila z Japonska, mě ještě nepustilo k plnému tréninku. S doktory a fyzioterapeuty jsme čekali do poslední chvíle, dnes se rozhodlo, že bych v Chorvatsku nemohla hrát soutěžní zápasy, a tak jsem se kapitánovi i holkám omluvila," prozradila šestapadesátá hráčka rankingu WTA.

"Jsem smutná, kolektivní soutěže miluju. Budu všem držet palce na dálku," slíbila rodačka z Prahy.

Češky vstoupí do tříčlenné skupiny v pátek duelem proti Kolumbii. O dva dny později narazí na domácí Chorvatky. Mezi elitou se udrží jen vítěz.

 
Další zprávy