Češky mi dělají jen problémy, perlila Serena. Muchová se musela červenat

Jejich spolupráce zajímala celý tenisový svět. Vracející se Američanka Serena Williamsová si za spoluhráčku vybrala Karolínu Muchovou, jejich tažení na turnaji v Berlíně ale skončilo záhy. Češku mrzelo, že nemůže po boku jedné z nejdůležitějších postav historie tenisu strávit víc času, na tiskové konferenci si však vyslechla celou řadu lichotek.
Po ostře sledovaném duelu Sereny Williamsové a Karolíny Muchové proti páru Erin Routliffeová - Giuliana Olmosová se hlavní zájem netypicky, ale zcela logicky točil kolem poraženého páru.
Čtyřiačtyřicetiletá americká ikona, vítězka 23 grandslamů ve dvouhře a dalších 14 ve čtyřhře, dorazila na tiskovou konferenci i se svou dočasnou českou partnerkou.
Williamsová se podle svých slov vrátila po čtyřech letech k tenisu pouze jako deblová hráčka, na blížícím se Wimbledonu bude startovat po boku sestry Venus. Varianta, že by zůstalo pouze u čtyřhry, je ale v tenisovém zákulisí zpochybňována.
A tak čelila americká legenda dotazu, zda bude usilovat o udělení divoké karty i do wimbledonského singlu. Jednu vstupenku si totiž londýnští pořadatelé stále nechávají volnou.
„Pane bože, pořád jedna zbývá? To bych měla víc trénovat,“ zahájila Williamsová jednu z nejzábavnějších sekvencí tiskovky.
„Ano, měla byste o ni zájem?“ zeptal se novinář. „A vy byste měl zájem o to, abych ji vzala?“ reagovala Serena otázkou. „Já bych byl stoprocentně pro,“ zněla odpověď. „A vy si myslíte, že jsem připravená hrát singl?“ převzala Američanka roli zpovídajícího.
„Myslím si, že ano. Sledoval jsem vaše tréninky, je tam hodně pohybových cvičení, jsou tam drily ze strany na stranu. Ale podstatnější je, co si myslíte vy,“ pokračoval reportér. Williamsová jen pokyvovala hlavou a rozesmála osazenstvo: „A já si zase myslím, že podstatnější je, co si myslíte vy.“
Vzápětí se obrátila na Muchovou: „Co si myslíš ty, Karolíno?“
„Mě by to určitě zajímalo,“ ukončila debatu devětadvacetilá Češka. Ta v rozhovoru pro Canal+ Sport přiznala, že měla pochyby, jaké to po boku Williamsové bude.
„Ale musím říct, že byla opravdu fajn. Je s ní sranda, spoustu věcí mi poradila. Mrzí mě, že jsme prohrály a už nebudu mít šanci s ní strávit čas,“ litovala.
I přes porážku si na tiskové konferenci vyslechla od trojnásobné olympijské vítězky řadu veřejných lichotek.
„Karolína je opravdu vynikající hráčka. Hraje krásně. Ona je někým, koho miluju sledovat,“ podotkla Williamsová. Na otázku, s kým by chtěla změřit síly v případné dvouhře, odvětila se smíchem: „Sedí přímo vedle mě.“
Muchová se musela červenat. „Nevím, co na to říct. Když mě někdo chválí, moc to neumím přijímat, ale samozřejmě jsem za to ráda,“ uvedla česká tenistka.
Williamsovou pobavil i další dotaz směřující na zvažované partnerství s Kateřinou Siniakovou, kterou rovněž oslovila, ale deblová světová jednička musela kvůli termínové kolizi odmítnout. „Češky mi během kariéry dělají jen problémy. Pokud je nemůžeš porazit, hraj s nimi,“ smála se.
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.
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