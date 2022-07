Český koncert ve Stromovce. První výhry pro talenty, dál jde i favoritka Krejčíková

Čtyři české tenistky v čele s úřadující šampionkou Barborou Krejčíkovou postoupily dnes na turnaji Livesport Prague Open do 2. kola. Zatímco druhá nasazená Krejčíková potvrdila vítězstvím 6:3, 6:1 nad Ruskou Annou Blinkovovou roli favoritky, Lucie Havlíčková, Linda Nosková a Dominika Šalková si připsaly na tvrdém povrchu ve Stromovce první výhru na turnaji WTA v kariéře.

Juniorská vítězka letošního Roland Garros Havlíčková zdolala krajanku Barboru Palicovou 6:2, 7:6. Nosková, která vyhrála juniorské French Open loni, postoupila po skreči ruské soupeřky Natalii Vichljancevové za stavu 6:2, 3:1. Šalková přehrála Švýcarku Ylenu In-Albonovou 6:1, 6:4.

Krejčíková vyzve v dalším kole Japonku Nao Hibinovou, 251. hráčku žebříčku. Havlíčková narazí na světovou dvojku Anett Kontaveitovou, která dnes deklasovala Gruzínku Jekatěrinu Gorgodzeovou 6:0, 6:1. Nosková bude čelit nasazené pětce Alizé Cornetové z Francie a Šalková se už ve středu utká s poslední wimbledonskou čtvrtfinalistkou Marií Bouzkovou.

Šestadvacetiletá Krejčíková porazila o tři roky mladší Blinkovovou i potřetí. Osmnáctá hráčka světa, která minulý týden vypadla ve čtvrtfinále v Hamburku, sice ztratila úvodní dva servisy, pokaždé ale soupeřce hned brejk oplatila. Díky dalšímu v osmé hře získala první set. Pak už byla loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros při svém podání stoprocentní a poté, co zužitkovala další tři brejkboly, dovedla za hodinu a 18 minut utkání k vítězství.

"Cítila jsem se dobře. Na turnaj jsem se hrozně těšila. Byla tam i malá, správná nervozita. Po přechodech z jednoho povrchu na druhý jsem ze začátku nevěděla, co očekávat. Rozjezd byl pomalejší, ale postupně jsem se zlepšovala. Myslím, že na konci jsem už hrála dobrý tenis," řekla na tiskové konferenci Krejčíková.

Havlíčková český duel s Palicovou hrála o 21 minut déle. "Za vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal," řekla na tiskové konferenci Havlíčková.

Tenistka z Prahy, které patří ve světovém žebříčku až 787. místo, prolomila v prvním setu třikrát servis soupeřky. Sadu získala při čtvrtém setbolu. Osmnáctiletá Palicová, jež vyřadila v kvalifikaci bývalou světovou dvanáctku Yaninu Wickmayerovou, ve druhém setu duel zdramatizovala. Šla do vedení 3:0, pak sice o náskok přišla, ale po dalším brejku vedla ještě 4:3. Havlíčková ale výsledek otočila.

V desáté hře bylo utkání na chvíli přerušeno kvůli nevolnosti jednoho z podavačů míčků. Havlíčková tou dobou ještě nevyužila dva mečboly, v následném tie-breaku ale za stavu 6:5 třetí možnost na ukončení zápasu zužitkovala.

První vítězství na okruhu WTA slaví také osmnáctiletá Šalková. Hráčka TK Sparta Praha, která se do turnaje dostala z kvalifikace, vyřadila 123. hráčku světa In-Albonovou za 66 minut. První set vyhrála jasně díky třem brejkům, ve druhé sadě ale za stavu 5:1 prohrála tři hry za sebou a nevyužila šest mečbolů. Teprve až v desáté hře proměnila celkově sedmý pokus a mohla slavit životní úspěch.

"Konec byl hodně nervózní. Ze začátku jsem se cítila na kurtu neskutečně, všechno mi šlo, ale jak to byl jeden míček od vítězství, začala jsem být trochu nervózní a málem to bylo 5:5. Naštěstí jsem to ale zvládla, i když to bylo těsně," uvedla Šalková.

Sedmnáctiletá Nosková proměnila proti kvalifikantce Vichljancevové, která se doslala do hlavní soutěže jako lucky loser, v prvním setu tři brejkboly a za 35 minut získala sadu ve svůj prospěch. Po čtvrté hře druhé sady si pětadvacetiletá Ruska nechala ošetřit nohu a následně z duelu odstoupila.

Zatímco nasazená jednička Kontaveitová smetla 126. hráčku světa Gorgordzeovou za 48 minut 6:0, 6:1, turnaj skončil pro turnajovou čtyřku Soranu Cirsteaovou. Dvaatřicetiletá Rumunka prohrála 5:7, 4:6 s kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou z Ruska.

Ve středu se z Češek utkají Bouzková se Šalkovou. Podle organizátorů je už nyní na víkendové rozhodující boje vyprodáno.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Nosková (ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:2, 3:1 skreč, Krejčíková (2-ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:1, Kontaveitová (1-Est.) - Gorgodzeová (Gruz.) 6:0, 6:1, Selechmetěvová (Rus.) - Cirsteaová (4-Rum.) 7:5, 6:4, Šalková (ČR) - In-Albonová (Švýc.) 6:1, 6:4, Potapovová (7-Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 6:2, Havlíčková - Palicová (obě ČR) 6:2, 7:6 (7:5), Cornetová (5-Fr.) - Zacharovová (Rus.) 6:2, 6:3, Tomovová (Bulh.) - Snigurová (Ukr.) 6:4, 6:2.