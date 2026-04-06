Česko, továrna na tituly. Bouzková ustála kolaps, Kolumbijci se smáli jejímu přešlapu

Marie Bouzková nenápadně stoupá směrem k elitní světové dvacítce. Česká tenistka na antuce v Kolumbii zvládla náročnou roli největší favoritky a získala svůj třetí titul na okruhu WTA, premiérový mimo území své vlasti. V Bogotě přitom dokázala ustát málo vídaný kolaps i drobné fotbalové faux pas, kterým zaskočila jihoamerické publikum.
Ovládla Prague Open v letech 2022 a 2025, mimo české území dosud turnajovou trofej nepozvedla. Až do neděle.
Marie Bouzková už je trojnásobnou šampionkou okruhu WTA. V kolumbijské Bogotě si poradila se slabším startovním polem, v devátém kariérním finále ji přitom nezastavil ani kolaps v první sadě.
Sedmadvacetiletá Češka vedla nad Maďarkou Pannou Udvardyovou 5:3, nakonec ale musela do tie-breaku. V něm si vypracovala pohodlný náskok 5:0, následně ale promarnila dva setboly a celý set ztratila.
Místo hrozícího rozpadu psychiky ale přišla její dominance. Další dva sety vyhrála nasazená jednička shodným poměrem 6:2, 6:2 a mohla slavit s trofejí.
„Bylo v tom hodně emocí a nervů,“ přiznala Bouzková na tiskové konferenci. „Po prvním setu jsem chtěla hrát agresivněji a vzít to do vlastních rukou. Myslím si, že to mi přineslo titul,“ usmívala se.
Poradila si i s nesmírně těžkými podmínkami, prakticky nesrovnatelnými s ostatními turnaji. Ve vysoké nadmořské výšce 2640 metrů prožila náročný týden.
„Je těžké tady hrát, o to víc si titulu cením. Je to o adaptaci a také o tom, zvládnout to tady po emoční stránce. Vážím si toho hrozně moc a doufám, že to nebude poslední trofej,“ podotkla tenistka, která si v Bogotě zahrála finále i v roce 2024, tehdy neúspěšně.
V kolumbijské metropoli se letos zapotila nejen na kurtu, ale také během jednoho z rozhovorů, kdy musela podle fotek poznávat kolumbijské celebrity a osobnosti, a hádat, čím se proslavily.
„To je nějaký zpěvák, něco jako Bob Marley?“ zaskočila a rozesmála moderátorku a celý štáb u jedné z fotografií. Byl na ní legendární kolumbijský fotbalista Carlos Valderrama, navíc v reprezentačním dresu se svým tradičním číslem 10.
Bouzková po zisku titulu postoupila ve světovém žebříčku na 24. příčku, čímž vyrovnala své kariérní maximum. Titulem ještě zvýraznila zatím vynikající český tenisový rok.
Po třech měsících mají Češi na kontě pět turnajových titulů, což je pouze o jeden méně než za celou loňskou sezonu. Bouzková navázala na triumf Karolíny Muchové v Dauhá, Sáry Bejlek v Abú Zabí, Jakuba Menšíka v Aucklandu a Tomáše Macháče v Adelaide. Velkého úspěchu navíc dosáhl Jiří Lehečka postupem do finále nedávného prestižního klání v Miami.
