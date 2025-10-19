Tenis

"Snad se mi to jednoho dne podaří." Lehečka předvedl skvělý obrat, ale titul nemá

Jiří Lehečka v Bruselu třetí titul na okruhu ATP Tour nezískal, podlehl 6:7, 7:6 a 2:6 Félixi Augeru-Aliassimeovi. Dnešní česko-kanadský souboj ve finále tenisových turnajů tak vyzněl jasně ve prospěch javorových listů, dopoledne totiž proti Leylah Fernandezové neuspěla v závěrečném boji o trofej ani Tereza Valentová.
Jiří Lehečka
Jiří Lehečka | Foto: Reuters

"Nikdy není lehké prohrát ve finále. Tak snad se mi to tady jednoho dne podaří," řekl zklamaný svěřenec trenéra Michala Navrátila v proslovu na kurtu.

Duel třetího nasazeného Lehečky s turnajovou dvojkou Augerem-Aliassimem byl dva sety přehlídkou výborně podávajících hráčů, kteří téměř soupeře nepouštěli k brejkbolům.

V první sadě Lehečka nečelil ani jednou hrozbě ztráty servisu, ale nevydařený tie-break prohrál 2:7.

Zatímco v úvodním setu se český tenista dostal ke třem brejkovým příležitostem, ve zbytku zápasu už mu to Auger-Aliassime nedovolil.

Pětadvacetiletý Kanaďan byl blízko dvousetové výhře, když vedl v druhé zkrácené hře 6:4, jenže Lehečka předvedl skvělý obrat, oba mečboly odvrátil a tie-break vyhrál 8:6.

Po vyrovnaném úvodu třetí sady ovládl koncovku zápasu Auger-Aliassime: ve čtvrtém gamu vzal poprvé v zápase českému tenistovi podání a podruhé pak za stavu 5:2, kdy díky tvrdému returnu proměnil celkově třetí mečbol.

Získal tak osmý titul v kariéře a druhý na European Open po vítězství v roce 2022 v Antverpách.

Třiadvacetiletý Lehečka hrál šesté finále v kariéře a třetí letos. Marně usiloval o rozšíření své sbírky, v níž má tituly z loňského Adelaide a lednového Brisbane.

Na European Open byl ve finále podruhé za sebou, před rokem tehdy ještě před přestěhováním turnaje do Bruselu podlehl v Antverpách Španělovi Robertu Bautistovi.

Medveděv se dočkal po 882 dnech

Ruský tenista Daniil Medveděv na turnaji v Almaty ukončil více než dva roky dlouhé čekání na titul. Bývalý první hráč světa zdolal 7:5, 4:6, 6:3 Corentina Mouteta z Francie a na okruhu ATP triumfoval po šesti finálových porážkách v řadě.

Devětadvacetiletý Medveděv v prvním setu prohrával 0:2 a 2:4, ale nakonec šel do vedení. Ve druhé sadě vítěz US Open z roku 2021 opět smazal ztrátu dvou gamů, ale Moutet i tak dokázal vyrovnat.

Ve třetím setu se Medveděv po brejku ujal vedení 5:3 a vzápětí při vlastním servisu ukončil 882 dní dlouhé čekání na titul. Celkově si Medveděv připsal 21. turnajový triumf. Moutet prohrál ve finále i potřetí.

Norský tenista Casper Ruud vyhrál turnaj ve Stockholmu. Dvanáctý hráč světového žebříčku ve finále nedal šanci Ugovi Humbertovi z Francie, se kterým si za 68 minut poradil 6:2 a 6:3.

Ruud měl od začátku zápas pod kontrolou a po květnovém triumfu na Masters v Madridu si došel pro druhý titul v sezoně. Celkem na okruhu ATP vyhrál 14 turnajů, v hale však ve Švédsku uspěl poprvé.

Tenisový turnaj mužů v Bruselu (tvrdý povrch, dotace 706.850 eur):

Dvouhra - finále: Auger-Aliassime (2-Kan.) - Lehečka (3-ČR) 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:2.

Čtyřhra - finále: Harrison, King (2-USA) - Nys, Roger-Vasselin (1-Mon./Fr.) 7:6 (12:10), 7:6 (7:5).

Tenisový turnaj mužů v Almaty (tvrdý povrch, 1,055.255 dolarů):

Dvouhra - finále: Medveděv (2-Rus.) - Moutet (8-Fr.) 7:5, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - finále: Arribagé, Olivetti (4-Fr.) - Wallner, Schnaitter (3-Něm.) 6:4, 7:6 (10:8).

Tenisový turnaj mužů ve Stockholmu (tvrdý povrch, 706.850 eur):

Dvouhra - finále: Ruud (2-Nor.) - Humbert (4-Fr.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - finále: Erler, Galloway (Rak./USA) - Kirkov, Stevens (USA/Niz.) 6:3, 6:2.

 
