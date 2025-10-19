"Snad se mi to jednoho dne podaří." Lehečka předvedl skvělý obrat, ale titul nemá

"Nikdy není lehké prohrát ve finále. Tak snad se mi to tady jednoho dne podaří," řekl zklamaný svěřenec trenéra Michala Navrátila v proslovu na kurtu.
Duel třetího nasazeného Lehečky s turnajovou dvojkou Augerem-Aliassimem byl dva sety přehlídkou výborně podávajících hráčů, kteří téměř soupeře nepouštěli k brejkbolům.
V první sadě Lehečka nečelil ani jednou hrozbě ztráty servisu, ale nevydařený tie-break prohrál 2:7.
Zatímco v úvodním setu se český tenista dostal ke třem brejkovým příležitostem, ve zbytku zápasu už mu to Auger-Aliassime nedovolil.
Pětadvacetiletý Kanaďan byl blízko dvousetové výhře, když vedl v druhé zkrácené hře 6:4, jenže Lehečka předvedl skvělý obrat, oba mečboly odvrátil a tie-break vyhrál 8:6.
Po vyrovnaném úvodu třetí sady ovládl koncovku zápasu Auger-Aliassime: ve čtvrtém gamu vzal poprvé v zápase českému tenistovi podání a podruhé pak za stavu 5:2, kdy díky tvrdému returnu proměnil celkově třetí mečbol.
Získal tak osmý titul v kariéře a druhý na European Open po vítězství v roce 2022 v Antverpách.
Třiadvacetiletý Lehečka hrál šesté finále v kariéře a třetí letos. Marně usiloval o rozšíření své sbírky, v níž má tituly z loňského Adelaide a lednového Brisbane.
Na European Open byl ve finále podruhé za sebou, před rokem tehdy ještě před přestěhováním turnaje do Bruselu podlehl v Antverpách Španělovi Robertu Bautistovi.
Medveděv se dočkal po 882 dnech
Ruský tenista Daniil Medveděv na turnaji v Almaty ukončil více než dva roky dlouhé čekání na titul. Bývalý první hráč světa zdolal 7:5, 4:6, 6:3 Corentina Mouteta z Francie a na okruhu ATP triumfoval po šesti finálových porážkách v řadě.
Devětadvacetiletý Medveděv v prvním setu prohrával 0:2 a 2:4, ale nakonec šel do vedení. Ve druhé sadě vítěz US Open z roku 2021 opět smazal ztrátu dvou gamů, ale Moutet i tak dokázal vyrovnat.
Ve třetím setu se Medveděv po brejku ujal vedení 5:3 a vzápětí při vlastním servisu ukončil 882 dní dlouhé čekání na titul. Celkově si Medveděv připsal 21. turnajový triumf. Moutet prohrál ve finále i potřetí.
Norský tenista Casper Ruud vyhrál turnaj ve Stockholmu. Dvanáctý hráč světového žebříčku ve finále nedal šanci Ugovi Humbertovi z Francie, se kterým si za 68 minut poradil 6:2 a 6:3.
Ruud měl od začátku zápas pod kontrolou a po květnovém triumfu na Masters v Madridu si došel pro druhý titul v sezoně. Celkem na okruhu ATP vyhrál 14 turnajů, v hale však ve Švédsku uspěl poprvé.
Tenisový turnaj mužů v Bruselu (tvrdý povrch, dotace 706.850 eur):
Dvouhra - finále: Auger-Aliassime (2-Kan.) - Lehečka (3-ČR) 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:2.
Čtyřhra - finále: Harrison, King (2-USA) - Nys, Roger-Vasselin (1-Mon./Fr.) 7:6 (12:10), 7:6 (7:5).
Tenisový turnaj mužů v Almaty (tvrdý povrch, 1,055.255 dolarů):
Dvouhra - finále: Medveděv (2-Rus.) - Moutet (8-Fr.) 7:5, 4:6, 6:3.
Čtyřhra - finále: Arribagé, Olivetti (4-Fr.) - Wallner, Schnaitter (3-Něm.) 6:4, 7:6 (10:8).
Tenisový turnaj mužů ve Stockholmu (tvrdý povrch, 706.850 eur):
Dvouhra - finále: Ruud (2-Nor.) - Humbert (4-Fr.) 6:2, 6:3.
Čtyřhra - finále: Erler, Galloway (Rak./USA) - Kirkov, Stevens (USA/Niz.) 6:3, 6:2.