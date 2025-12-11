Česko hledá největšího tenisového šampiona. Zlatého kanára okoření dvě rozlučky

Měl by být českým králem sezony šampion mužského Masters nebo finalista hned tří turnajů ATP či deblová světová jednička? Na tuhle otázku bude ve čtvrtek mít odpověď OKSystem Zlatý kanár, který bude tentokrát výjimečný i díky dvěma tenisovým rozlučkám.
Prvním z velkých favoritů na cenu pro nejlepšího tenistu sezony je vítěz turnaje v Miami Jakub Menšík. Rodák z Prostějova se i díky tomu posunul v sezoně ze 49. na 19. místo žebříčku a může ukončit patnáctileté čekání na mužského vítěze ankety.
Po triumfu na Masters si ovšem připsal několik nevyrovnaných výsledků a na podzim ho limitovala i zranění.
"Kuba si pak dal si pauzu a přijde mi, že u něj ta přestávka zafungovala o trochu líp než třeba u Jirky Lehečky. V Davis Cupu pak už předvedl výkon, na kterém by měl stavět v příštím roce," uvedl v hodnocení sezony pro Aktuálně.cz Tomáš Berdych.
Lehečka měl oproti tomu konzistentnější sezonu a i proto skončil rok o dvě příčky lépe než Menšík.
V úvodu roku vyhrál turnaj ATP 250 v Brisbane, poté hrál také finále v Queen´s Clubu a Bruselu. Probojoval se do čtvrtfinále US Open a po něm byl hlavní oporou ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru proti USA, kde porazil Francese Tiafoea a Taylora Fritze.
"Bylo hezké ho celý rok sledovat, do svého tenisu dostává konzistenci. Že je schopný porazit kohokoliv, se vědělo, to už několikrát předvedl. O tenise hodně přemýšlí, hodně s týmem řeší, jak poskládat kalendář, jak se připravovat. Mám radost, že teď do sebe začínají kousky skládačky zapadávat a jeho tenis je lepší a lepší," dodal k české mužské jedničce Berdych.
Mezi aspiranty na absolutního Zlatého kanára jsou ale i ženy. Skvělou sezonu prožila Linda Nosková, která je aktuálně českou ženskou jedničkou na 13. místě světového rankingu.
Třikrát se dostala do finále turnajů WTA, druhý titul na elitním okruhu ale nepřidala. V Praze nestačila na Marii Bouzkovou, v Pekingu na Američanku Amandu Anisimovovou a v Tokiu podlehla Švýcarce Belindě Bencicové. Probojovala se také do osmifinále Wimbledonu a pomohla v baráži Poháru Billie Jean Kingové k udržení v elitní skupině.
Skvěle si vedla v roce 2025 i deblová královna Kateřina Siniaková. Popáté v kariéře končí sezonu jako světová jednička v deblu a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové.
S Američankou Taylor Townsendovou získala nejprve titul na grandslamovém Australian Open a poté vyhrála ve Wimbledonu smíšenou čtyřhru s Nizozemcem Semem Verbeekem. S Townsendovou se dostala také do finále US Open a semifinále Turnaje mistryň.
Vyhlášení tenisové ankety, které tradičně hostí přerovská sportovní hala, tentokrát okoření i dvě rozlučky. Sbohem profesionální kariéře bude dávat brzy dvojnásobná maminka Petra Kvitová. A také nehrající kapitán ženské reprezentace Petr Pála.
Galavečer bude vysílat stanice ČT sport od čtvrtečních 21:30 hodin.
