Přeskočit na obsah
Benative
11. 12. Dana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Tenis

Česko hledá největšího tenisového šampiona. Zlatého kanára okoření dvě rozlučky

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Měl by být českým králem sezony šampion mužského Masters nebo finalista hned tří turnajů ATP či deblová světová jednička? Na tuhle otázku bude ve čtvrtek mít odpověď OKSystem Zlatý kanár, který bude tentokrát výjimečný i díky dvěma tenisovým rozlučkám.

Český daviscupový tým
Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš MacháčFoto: Reuters
Reklama

Prvním z velkých favoritů na cenu pro nejlepšího tenistu sezony je vítěz turnaje v Miami Jakub Menšík. Rodák z Prostějova se i díky tomu posunul v sezoně ze 49. na 19. místo žebříčku a může ukončit patnáctileté čekání na mužského vítěze ankety.

Po triumfu na Masters si ovšem připsal několik nevyrovnaných výsledků a na podzim ho limitovala i zranění.

"Kuba si pak dal si pauzu a přijde mi, že u něj ta přestávka zafungovala o trochu líp než třeba u Jirky Lehečky. V Davis Cupu pak už předvedl výkon, na kterém by měl stavět v příštím roce," uvedl v hodnocení sezony pro Aktuálně.cz Tomáš Berdych.

Lehečka měl oproti tomu konzistentnější sezonu a i proto skončil rok o dvě příčky lépe než Menšík. 

Reklama
Reklama

V úvodu roku vyhrál turnaj ATP 250 v Brisbane, poté hrál také finále v Queen´s Clubu a Bruselu. Probojoval se do čtvrtfinále US Open a po něm byl hlavní oporou ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru proti USA, kde porazil Francese Tiafoea a Taylora Fritze.

"Bylo hezké ho celý rok sledovat, do svého tenisu dostává konzistenci. Že je schopný porazit kohokoliv, se vědělo, to už několikrát předvedl. O tenise hodně přemýšlí, hodně s týmem řeší, jak poskládat kalendář, jak se připravovat. Mám radost, že teď do sebe začínají kousky skládačky zapadávat a jeho tenis je lepší a lepší," dodal k české mužské jedničce Berdych.

Související

Mezi aspiranty na absolutního Zlatého kanára jsou ale i ženy. Skvělou sezonu prožila Linda Nosková, která je aktuálně českou ženskou jedničkou na 13. místě světového rankingu.

Třikrát se dostala do finále turnajů WTA, druhý titul na elitním okruhu ale nepřidala. V Praze nestačila na Marii Bouzkovou, v Pekingu na Američanku Amandu Anisimovovou a v Tokiu podlehla Švýcarce Belindě Bencicové. Probojovala se také do osmifinále Wimbledonu a pomohla v baráži Poháru Billie Jean Kingové k udržení v elitní skupině.

Reklama
Reklama

Skvěle si vedla v roce 2025 i deblová královna Kateřina Siniaková. Popáté v kariéře končí sezonu jako světová jednička v deblu a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové.

S Američankou Taylor Townsendovou získala nejprve titul na grandslamovém Australian Open a poté vyhrála ve Wimbledonu smíšenou čtyřhru s Nizozemcem Semem Verbeekem. S Townsendovou se dostala také do finále US Open a semifinále Turnaje mistryň.

Vyhlášení tenisové ankety, které tradičně hostí přerovská sportovní hala, tentokrát okoření i dvě rozlučky. Sbohem profesionální kariéře bude dávat brzy dvojnásobná maminka Petra Kvitová. A také nehrající kapitán ženské reprezentace Petr Pála.

Galavečer bude vysílat stanice ČT sport od čtvrtečních 21:30 hodin.  

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Afghánci Warwickshire Police
Afghánci Warwickshire Police
Afghánci Warwickshire Police

Dívka natočila své znásilnění dvěma afghánskými migranty. Kolemjdoucí ji ignorovali

Britský soud v pondělí odsoudil dva nezletilé afghánské žadatele o azyl k několikaletým trestům vězení za brutální sexuální útok na patnáctiletou dívku v lázeňském městě Leamington Spa ve střední Anglii. Útočníci svou oběť odlákali do odlehlé části parku, kde ji znásilnili. Hrůzný čin dívka zachytila na mobil, včetně momentu, kdy prosí kolemjdoucí o pomoc, ale ti ji ignorují.

FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares to fire a howitzer towards Russian troops at a position in a front line near the town of Pokrovsk
FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares to fire a howitzer towards Russian troops at a position in a front line near the town of Pokrovsk
FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares to fire a howitzer towards Russian troops at a position in a front line near the town of Pokrovsk

ŽIVĚNa Ukrajině zahynul britský voják, Moskva žádá vysvětlení a hovoří o terorismu

Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva ve čtvrtek vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury Reuters obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama