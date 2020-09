Českým tenistkám chybí duše šampionek, obula se expertka do Plíškové a spol.

Na US Open jich startovalo hned osm, polovina z nich byla nasazená, ale ani jedna z nich se nedostala do čtvrtfinále. Od českých tenistek si odborníci na americkém grandslamu slibovali víc. Za neúspěch prý může absence vítězné mentality.

Markéta Vondroušová a Karolína Plíšková odehrály jen dva zápasy, Petra Kvitová či Karolína Muchová to dotáhly do osmifinále. Čtveřice nasazených Češek na US Open dohrála. A pro mnohé je to překvapení, protože má český ženský tenis ve světě pořádný zvuk.

"Vezměte si, že Plíšková byla první nasazená, Kvitová s Muchovou v solidní formě. Čekala bych minimálně jednu ve čtvrtfinále, ne-li všechny," prohlásila expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Plíšková skončila na raketě Francouzky Caroline Garciaové, přičemž neproměnila dva setboly. "Její konec byl asi největším překvapením. Jenže z minulosti víme, že zvládání tlaku na grandslamech není zrovna její silnou zbraní," uvedla bývalá rakouská tenistka.

Rodačka z Loun pak byla nepříjemná a podrážděná na některé novináře během tiskové konference. "Bylo na ní vidět, že je hodně zklamaná a frustrovaná z toho, jak hrála," všimla si Schettová.

To Kvitová zvládla ještě další dvě kola. Vypadla ale po čtyřech neproměněných mečbolech proti Američance Shelby Rogersové.

"Ten zápas jsem viděla a byla to snad nejbolestivější porážka ze všech. Je těžké se s ní vyrovnat, když máte tolik možností vyhrát, navíc když máte pověst téměř největší servismanky na okruhu," přidala expertka.

Zároveň narážela na to, že Kvitové možná moc neprospěla tenisová bublina, ve které musely hráčky žít, aby neriskovaly nákazu koronavirem.

"Možná to k tomu přispělo. Kolem vás se děje takových věcí, ale vy jste pořád v bublině. Snažila se, bojovala, ale nestačilo to," dodala Schettová.

Muchová podle ní ve čtvrtém kole zase doplatila na to, že Azarenková byla na turnaji neuvěřitelně rozjetá. "Viktorii bylo těžké zastavit. Pokud mohla s někým prohrát, byla to právě Azarenková," uvedla Schettová.

Češky se tentokrát mezi nejlepší osmičku neprobojovaly, za dva týdny je ale čeká reparát v podobě antukového Roland Garros.

"Pokud chcete na turnaji velké čtyřky uspět, musíte mít vítěznou mentalitu, duši šampionky a to u Češek nevidím. Nejsem si jistá, jestli přijely do New Yorku s tím, že jdou vyhrát. Minimálně Plíšková dorazila s pochybnostmi," myslí si někdejší světová sedmička.

To Mats Wilander se českých tenistek musel zastat, podle něj měly všechny tři zmiňované tenistky hlavně smůlu na soupeřky, které zrovna v ten den hrály skvěle.

"Dovedu si představit, jak zklamaní musí být čeští fanoušci, když mají tolik šikovných tenistek a nakonec žádná nedošla do čtvrtfinále. Věřím ale, že se to brzy některé z nich zase povede," chlácholil český tábor slavný Švéd.