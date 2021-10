České tenisové úspěchy připomenou nové známky. Jde z nich husí kůže, říká Štěpánek

Český tenis má na známkách další vzpomínku na úspěšnou historii. Z iniciativy wimbledonského vítěze z roku 1973 Jana Kodeše vydává Česká pošta osm tisíc archů po 25 známkách nazvaných Český tenis, na kterých jsou podle počtu účastí nejúspěšnější hráči v Davisově poháru a Fed Cupu (dnešním Poháru Billie Jean Kingové).

"Historie se má ctít a známky se tisknou v době, kdy je země hrdá, že dosáhla úspěchu a chce se pochlubit. A sto let je sto let," řekl Kodeš s tím, že motivem je stoleté výročí vstupu Československa do Davis Cupu. "Proto bylo potřeba něco udělat a nechtěl jsem dělat jen muže, protože dámy jsou na vlně," připomněl Kodeš úspěšné období českých tenistek z poslední doby.

Na archu jsou mimo jiné Helena Suková, Tomáš Šmíd, Hana Mandlíková, Ivan Lendl, Petra Kvitová, Jan Koželuh, Lucie Plekancová Šafářová, Jiří Javorský, Renata Tomanová, Jaroslav Drobný, Barbora Strýcová, Roderich Menzel, Jana Novotná či Tomáš Berdych.

"Musím složit Honzovi Kodešovi poklonu, že si s tím dá práci a dbá, aby se na historii nezapomínalo," řekla Suková, která odehrála v soutěži družstev v reprezentaci nejvíce zápasů - 73. "Rád jsem se z historie vždy učil a je mi ctí být její součástí. Když se na to podíváme, tak se nám vybaví jednotlivé bitvy a naskočí nám husí kůže," pronesl Radek Štěpánek.

Díky Kodešovi už před osmi lety vyšel arch známek ke 120. výročí českého tenisu. "Tam byli všichni s trofejemi. Teď jsem vybral záběry ze zápasů pokud možno s raketou i míčkem, protože jsou nejhezčí, ale o to to bylo těžší," řekl Kodeš, jenž musel získat od hráčů i fotografů souhlas s použitím a snažil se, aby údery na fotkách směřovaly do středu archu.

Lendlovi vybral fotku po vítězné čtyřhře značící triumf v Davisově poháru v roce 1980. Pár fotek se muselo vyměnit na žádost hráček, ale většina byla bez problémů. "Byla bych spokojená s jakoukoli fotkou, protože to je pocta a čest," konstatovala Suková.