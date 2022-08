České tenisové senzace rozjíždí boj o US Open. Do kvalifikace musí i Nosková

Poslední grandslam sezony je tady a o účast na něm se poperou i mladičké české hvězdy, které letos zaznamenaly největší kariérní posun. Do kvalifikace US Open dnes vstoupí čtyři čeští tenisté a čtyři tenistky.

Věkem by patřily na juniorský grandslam, ale protože vyspělým tenisem poráží i mnohem starší hráčky, zaslouží si české hráčky možnost poprat se o hlavní fázi dospělého US Open.

Takové Lindě Noskové unikla přímá vstupenka pavouka grandslamu jen o chlup. Sice je z ní aktuálně 87. hráčka světa, ale 18. července, kdy byl žebříčkový deadline pro nasazení do US Open, figurovala až na 114. příčce a měla těsně před senzačním tažením do semifinále Livesport Prague Open.

Sedmnáctiletá tenistka plní v kvalifikaci roli nasazené čtyřky a v prvním kole se střetne s Katarzynou Kawaovou z Polska, až 163. hráčkou světa.

Dalším českým talentem v boji o US Open je Linda Fruhvirtová. Vrstevnice Noskové měla po slibném jaru výsledkově trochu slabší léto. Přesto se drží v polovině druhé stovky a sbírá zkušenosti na podnicích ITF i WTA.

Její první soupeřkou bude Ylena In-Albonová ze Švýcarska, což je pikantní v tom, že obě si na začátku srpna zajely do země helvétského kříže zahrát v rámci přípravy tamní ligu. Fruhvirtová si v ní připsala dvě výhry a dvě porážky.

Kvalifikační tažení podnikne i teprve šestnáctiletá Sára Bejlek, která v červenci uhranula tenisový svět tím, že v Olomouci suverénně obhájila titul na turnaji s dotací 60 tisíc dolarů.

Právě na Hané plnila roli nasazené jedničky někdejší světová desítka Francouzka Kristina Mladenovicová, ale vypadla překvapivě ve druhém kole. Teď si to obě rozdají hned v prvním kvalifikačním klání.

Čtvrtou českou dívkou do party bude v New Yorku Jesika Malečková, která ve 28 letech patří spíš už ke zkušenějším tenistkám. V letošní sezoně poctivě obráží kvalifikace nejen grandslamů, ale i dalších podniků WTA a pokouší se prolomit žebříčkové maximum, kterým je pro ni 191. místo. Její soupeřkou bude Ukrajinka Kateryna Baindlová.

Los si krutě pohrál s českými tenisovými nadějemi mezi muži. Zdeněk Kolář a Tomáš Macháč si to hned na úvod rozdají v národním derby.

Štěstí zkusí i jednadvacetiletý Jonáš Forejtek, který v New Yorku před třemi lety triumfoval jako junior. Od té doby ale stále čeká na úspěch, který by ho katapultoval někam blíž první světové stovce. Na úvod se poměří s Italem Riccardem Bonadiem.

Nejmladším členem české mužské výpravy mezi kvalifikanty je Dalibor Svrčina. Devatenáctiletý tenista prostějovského klubu se od června výsledkově trápí. Zkoušel to na trávě, na antuce, na betonu, ale dohromady z toho byla jen dvě vítězství. Zlomit to bude chtít v zápase s Laurentem Lokolim z Francie.