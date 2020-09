České naděje zhasly v prvním kole. Muchovou brutální testy na French Open rozplakaly

Dvě české tenisové naděje skončily na antukovém Roland Garros nečekaně hned v prvním kole. Nejprve dnes vypadla ne úplně fit Karolína Muchová a jen zhruba o hodinu a čtvrt později se s pařížským grandslamem rozloučila loňská finalistka Markéta Vondroušová

Jednadvacetiletá Vondroušová před rokem prohrála na French Open až ve finále, v dnešním chladu ale neuspěla s polským talentem Igou Šwiatekovou. "Podmínky nebyly ideální, ale soupeřka hrála velmi dobře. Nevím ani, co bych udělala v tom zápase lépe. Iga byla prostě lepší," řekla česká hráčka na video konferenci.

V nepříjemné zimě měla stejně jako jiné tenistky pocit, že míč tolik nelétá, ale na podmínky neúspěch nesváděla a opakovaně ocenila soupeřku. "Iga mi nenechala prostor, abych se do zápasu vůbec dostala. Většinu toho pozabíjela. Bylo to takové na jednu bránu. Hrála hrozně dobře a já jsem se spíš jen pořád bránila. Myslím, že jí to sedlo," řekla Vondroušová.

Na okruhu WTA se s o dva roky mladší 54. hráčkou světa střetla poprvé. Letos s ní ale hrála v rámci exhibice týmů na Štvanci a na tvrdém povrchu dostala kanára. "Ani jsem to nijak v přípravě na zápas neanalyzovala. Tehdy to bylo trošku jiné. Je prostě dobrá hráčka, dnes hrála extrémně dobře, byla lepší. Nedá se nic dělat."

Antuka a Paříž patří k oblíbeným destinacím Vondroušové. A prohra na tom nic nemění. "Dnes to bylo těžké a uvidíme příští rok," řekla.

Vyřazení Muchové po prohře 2:6, 4:6 s Christinou McHaleovou překvapilo, i když ne zase tolik. Muchová si totiž v osmifinále US Open poranila nohu, před Roland Garros na antuce moc netrénovala a k tomu jí poslední dna dny nebylo moc dobře. "Mám unavený tělo, trochu mě bolí hlava, ale nechci se vymlouvat. Nebyl to můj den," uvedla.

Týden po US Open si myslela, že do Paříže ani nepojede. Magnetická rezonance odhalila trhlinku ve stehenním svalu. "Byla jsem hned za Michalem a ten dělá zázraky," jmenovala uznávaného tenisového fyzioterapeuta Michala Novotného. "Docela mi to dal do takového stavu, že jsem žádnou bolest na kurtě necítila," konstatovala.

Bylo ale znát, že na antuce příliš netrénovala. Udělala jednatřicet nevynucených chyb. "Popravdě jsem toho moc nestihla, bohužel. Chtěli jsme potrénovat víc tady, ale pršelo, hrála jsem hoďku v hale. To byl takový celý trénink," řekla Múchová.

Ve druhém setu se zdálo, že by mohla zápas otočit. Po brejku a udrženém podání vedla 4:2. "Ale ani za toho stavu jsem necítila, že bych byla nahoře," přiznala Muchová. To se potvrdilo a po následné ztrátě čtyř gamů v řadě pro ni turnaj skončil.

Smutná z prohry našla Muchová alespoň jedno pozitivum, a to že už nebude muset v Paříži na testy na covid-19. "Je to tady extrémně nepříjemné. Tyčinku nám strčí až někam do mozku. Mám trochu křivou nosní přepážku, trpím tady strašně a pak hodinu brečím a nos mě bolí. Na to, že jsem byla testovaná snad šestnáctkrát, tyhle testy se nedají srovnat. To je brutální," konstatovala.

Doma se teď chce dát zdravotně do pořádku a připravit se na ostravský turnaj WTA. "Snad se uskuteční," doufala Muchová. Třeba na halové akci J&T Banka Ostrava Open předvede svůj pestrý tenis, který jí pochválila před Roland Garros i Chris Evertová. "Je hezký slyšet od takové legendy jakoukoli lichotku. Vážím si toho," podotkla.