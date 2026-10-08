Češkám se nelíbí neúcta k Siniakové. Strýcová popsala, co se dělo v Číně

Po fantastické sezoně vážně atakuje pozici jedné z nejlepších deblistek tenisové historie. Kateřina Siniaková je fenoménem, podle bývalých českých hráček ale stále není ve světě dostatečně doceněná.
„Kateřina Siniaková je určitě ta nejúspěšnější tenistka, o které jste neslyšeli,“ otitulkoval minulý rok magazín Tennis Majors rozhovor s českou šampionkou.
Ta v něm bez jakékoli hořkosti suše popisovala, jaké to je být nejlepší deblistkou světa.
„Je to úplně jiné než ve dvouhře. Vnímám, že i když jsem světová jednička, nemám ty samé výhody, jako má jednička ve dvouhře. Co se týče tréninkových možností nebo mediálních věcí, je to obrovský rozdíl,“ vysvětlila.
„Je to trochu smutné. Mám za to, že jsem toho v deblu dokázala hodně, ovšem nikoho to nezajímá. Ale tak to prostě je, už mi na tom nezáleží a nemyslím si, že se to někdy změní. Já sama vím, že si vedu skvěle,“ popisovala Siniaková.
Po roce a půl je z královéhradecké rodačky ještě výraznější legenda světového tenisu.
Doma už má celkově třináct grandslamových titulů a dvě olympijská zlata. V počtu týdnů na pozici světové jedničky je před ní v historických tabulkách pouze ultimátní ikona, vítězka 31 grandslamů v ženské čtyřhře, Martina Navrátilová.
Přesto je podle mnohých stále trestuhodně opomíjená.
„Přijde mi naprosto neuvěřitelné, co se jí dosud podařilo,“ prohlásila v pořadu Kanár+ Lucie Šafářová, tenistka, která to svého času také dotáhla na absolutní deblový vrchol.
„Vždyť získala už podruhé kariérní grandslam,“ připomněla, jak Siniaková na nedávném US Open dovršila zisk všech čtyřech největších titulů po boku Američanky Taylor Townsendové.
Předtím se jí stejný kousek povedl i s krajankou Barborou Krejčíkovou.
„Hrála jsem s ní pár deblů, hraje se s ní hrozně příjemně. Jak je na síti živá, tak má fakt úplně všechno. A jak se rozčiluje, je emotivní, tak do toho člověka dostane. Je naprosto fenomenální,“ připojila se další bývalá česká tenistka Klára Koukalová.
„Přijde mi, že už jsme si na to zvykli, že vyhraje grandslam. Nikdo už to moc neřeší. Ale je neskutečné, co dokázala. Je to legenda,“ dodala.
Šafářovou i Koukalovou namíchli pořadatelé US Open, kteří deblovou královnu poslali v New Yorku pouze do kvalifikace nového, na hvězdné singlisty zaměřeného formátu smíšené čtyřhry.
„Mně to přišlo jako absolutní nespravedlnost,“ uvedla Koukalová.
„Přišlo mi to hrozné,“ řekla Šafářová. „Obecně je škoda, že není takovou celebritou jako singlistky. Čtyřhra je pořád velmi podhodnocená,“ dodala s tím, že z pohledu byznysu rozhodnutí amerických organizátorů chápe. A popsala, jak dlouhodobou záležitostí je boj za práva deblistů.
„Vůbec se mi to nelíbí. I dříve jsme to často rozebírali s Bethanie (Američanka Matteková-Sandsová, někdejší deblová spoluhráčka Šafářové, pozn. aut.) v hráčském sněmu, co vlastně udělat pro čtyřhru, aby se víc zviditelnila, protože mezera mezi singlem a deblem je až moc velká. US Open to tímhle jen posvětilo, když všechny deblisty poslali do kvalifikace. Přijde mi to hrozně bez respektu,“ zopakovala šampionka pěti grandslamů ve čtyřhře.
Přece jen ale existují výjimky. Po triumfu v newyorské čtyřhře Siniakovou veřejně vyzdvihl prominentní americký trenér a odborník Brad Gilbert.
„Podle mě je to jasná členka Síně slávy. Někdy se na čtyřhru nebere dostatečný ohled, ona toho ale dokázala strašně moc. Je výjimečná,“ uvedl.
Siniaková krátce poté získala s českým týmem svůj druhý titul v Poháru Billie Jean Kingové, bývalém Fed Cupu. Předtím byla ve vítězném celku Petra Pály v roce 2018.
Superhvězdná deblistka si na finálovém turnaji v Šen-čenu nezahrála ani jeden zápas, Češky všechno vyřídily už ve dvouhrách.
Aktuální kapitánka Barbora Strýcová nyní pro Kanár+ popsala, co se dělo v zákulisí a jak Siniaková nevděčnou pozici v Číně zvládla.
Podala tím další svědectví o výjimečnosti třicetileté hráčky. „Snášela to úplně skvěle, je to profesionálka každým coulem. Systém je takhle daný, tak to prostě je,“ líčila Strýcová.
„Bylo z ní cítit, že chce holkám pomoct i z lavičky. Tréninky všechny odmakala, pomáhala holky rozehrát. Úžasné, klobouk dolů před ní. Je to hráčka jako blázen, legenda,“ přidala se k obdivným ohlasům.
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