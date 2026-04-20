Češka v oku tornáda. Srdcervoucí, reaguje svět tenisu. Z dalších výpovědí mrazí

Markéta Vondroušová je od pátku v centru pozornosti tenisového světa. Její svědectví o tom, jak ze strachu nepustila domů antidopingovou komisařku, obletělo nejvýznamnější světová média a ještě více rozbouřilo debatu o tom, zda současný systém kontrol až příliš neohrožuje soukromí sportovců. Češce za odmítnutí testu hrozí tvrdý trest.
Šampionka Wimbledonu z roku 2023 odvyprávěla na svých sociálních sítích incident, který se v jejím pražském bydlišti odehrál na začátku prosince minulého roku.
Jedním dechem jej ale dala do souvislosti se svými psychickými problémy.
„Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, ale chci k vám být transparentní ohledně svého duševního zdraví. K incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala k bodu zhroucení,“ napsala šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova.
Zmínila zdravotní problémy, neustálý tlak i dlouhodobé problémy se spánkem, které v ní vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Její duševní problémy prý vedly k panické reakci při návštěvě komisařky.
Tenistka ji kolem osmé hodiny večerní nepustila dovnitř, podle ní se nelegitimovala ani neukázala pověření. Komisařka naopak tvrdí, že splnila všechny náležitosti, přičemž tento rozpor bude hlavním předmětem vyšetřování.
Vondroušová si stěžovala také na to, že komisařka dorazila mimo nahlášené časové okno. Podle tenisového antidopingového programu ale mohou být hráči jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
Ještě se Vondroušová hájí tím, že se i podle zpráv odborníků potýkala s akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou, a proto nejednala racionálně. Zmínila i přepadení Petry Kvitové, které útočník v jejím bytě v roce 2016 vážně pořezal ruku. „Reagovala jsem jako osoba, která se bojí,“ vysvětlila.
„Psychický stres vedl k antidopingovému obvinění,“ zaznělo v pátek v titulku britské BBC.
„Markétu Vondroušovou obvinili z odmítnutí dopingové kontroly po akutní stresové reakci,“ referovaly The New York Times.
„Srdcervoucí svědectví Vondroušové po vynechání dopingové kontroly. Češka překvapila svět mrazivou výpovědí,“ napsal španělský tenisový magazín Punto de Break.
„Tohle je smutné,“ glosoval stručně na sociální síti X jeden z nejznámějších tenisových novinářů José Morgado.
Debata o „nepříjemnosti“ návštěv dopingových komisařů se vrací na scénu se silou tornáda, v jehož pomyslném oku nyní stojí česká tenistka.
Rozhodně není první, kdo si na neočekávané kontroly stěžoval. Jen v minulém roce se negativně vyjádřila celá řada hráčů či hráček. Chápou sice přísnost dopingových kontrol, nastavené postupy však u nich vedou k pocitům paranoie, úzkosti a stresu.
„Byla jsem kontrolami traumatizovaná,“ uvedla soupeřka Vondroušové z finále Wimbledonu 2023 Ons Jabeurová. „Pro mě to bylo tak náročné, že jsem se rozplakala,“ vypověděla šampionka loňského Australian Open Madison Keysová. „Kontroly jsou opravdu děsivé,“ svěřila se Aryna Sabalenková.
„Může vás to dohnat k šílenství,“ souhlasil Andrej Rubljov a Jessica Pegulaová nabídla o něco širší, mrazivější popis: „Jste z toho úplně na nervy. Vím, že spousta holek nespí. Jen leží v posteli, kontrolují, jestli funguje zvonek, jestli jsou všechny telefony zapnuté. Může to být hodně stresující.“
Všechny podobné výpovědi mohou Vondroušové pomoci. Zapadají do vzorce, který se v posledních letech často opakuje a problémy duševního zdraví berou tenisové organizace velmi vážně.
Za to, že nebyla komisařce k dispozici, nicméně hrozí české tenistce stejně tvrdý trest, jaký je v sazebníku za užití zakázaných látek. Zákaz činnosti se může vyšplhat až na čtyři roky.
O tom, že celá aféra může skončit pro kariéru Vondroušové zcela zničujícím způsobem, o víkendu psala například španělská média.
„Pokud bude podle pravidel potrestána za odmítnutí dopingové kontroly, hrozí vítězce Wimbledonu konec kariéry,“ uvedl natvrdo Punto de Break.
Vondroušová, aktuálně 46. hráčka světového žebříčku, se na okruhu WTA představila naposledy 13. ledna v Adelaide, kde se o den později odhlásila kvůli problémům s ramenem. Před týdnem hrála svůj první zápas po třech měsících v Poháru Billie Jean Kingové, kde proti Švýcarkám nastoupila v deblu po boku Terezy Valentové. Nyní má v plánu zúčastnit se nadcházející antukové „tisícovky“ v Madridu.
