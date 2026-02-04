Česká senzace v Abú Zabí. Bejlek poslala domů Ostapenkovu, stačily jí dva sety

Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále.
Tenisový turnaj žen v Abú Zabí (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bejlek (ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:3, Alexandrovová (2-Rus.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 6:0.
Pomsta Lipavskému Macinkovi nevyšla. Cestu do USA překazila vyšší moc
Špatné počasí způsobilo, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se musel ve středu kvůli zrušenému letu vrátit z mise do USA. Na pozvání tamního ministra zahraničí Marca Rubia se měl zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně. Přišel i o návštěvu konzervativních think-tanků a také o symbolický šťouchanec do svého předchůdce Jana Lipavského (ODS).
„Bylo to děsivé i vzrušující.“ Křehká McAdamsová v thrilleru SOS bojuje o přežití
Co se stane, když herečka známá z romantických filmů skončí v situaci, kde neplatí žádná pravidla a neexistuje žádná záchranná síť? Thriller SOS (Send Help), který právě běží v kinech, ukazuje Rachel McAdamsovou v překvapivě drsné, fyzické a transformační roli.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání Ruska s Ukrajinou pokračují
Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
ŽIVĚ„Turek ministrem nikdy nebude.“ Prezident očekává od Babiše nové jméno
Babiš chce aféru kolem SMS zpráv Petra Macinky zklidnit, řekl po jednání Bezpečnostní rady státu. S prezidentem bude jednat o zahraniční politice bilaterálně. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem.