Benative
4. 2. Jarmila
Sport

Česká senzace v Abú Zabí. Bejlek poslala domů Ostapenkovu, stačily jí dva sety

ČTK

Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále.

Sara Bejlek of Czech Republic celebrates after getting a point during Round 32 Womens ASB Classic Tennis Tournament at
Sára BejlekFoto: www.photosport.nz
Připravujeme podrobnosti…

Tenisový turnaj žen v Abú Zabí (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Bejlek (ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:3, Alexandrovová (2-Rus.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 6:0.

Nejnovější
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové na archivním snímku
Pomsta Lipavskému Macinkovi nevyšla. Cestu do USA překazila vyšší moc

Špatné počasí způsobilo, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se musel ve středu kvůli zrušenému letu vrátit z mise do USA. Na pozvání tamního ministra zahraničí Marca Rubia se měl zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně. Přišel i o návštěvu konzervativních think-tanků a také o symbolický šťouchanec do svého předchůdce Jana Lipavského (ODS).

UAE Russia US Ukraine Negotiations
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání Ruska s Ukrajinou pokračují

Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.

Petr Pavel, prezident, Andrej Babiš, premiér, politik
ŽIVĚ„Turek ministrem nikdy nebude.“ Prezident očekává od Babiše nové jméno

Babiš chce aféru kolem SMS zpráv Petra Macinky zklidnit, řekl po jednání Bezpečnostní rady státu. S prezidentem bude jednat o zahraniční politice bilaterálně. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem.

