Tenis

Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Sport ČTK Sport, ČTK
Aktualizováno před 38 minutami
Karolína Muchová je další českou tenistkou ve čtvrtfinále US Open. Na grandslamu v New Yorku znovu zvládla třísetovou bitvu, i přes zdravotní potíže porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3 a mezi nejlepší osmičkou turnaje doplnila Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou. Mezi muži si o postup do semifinále navíc zahraje Jiří Lehečka.
Karolína Muchová při US Open 2025
Karolína Muchová při US Open 2025 | Foto: Reuters

Čtyři čeští zástupci postoupili do této fáze na turnajích "velké čtyřky" poprvé v samostatné historii.

První vzájemné utkání mezi Muchovou a Kosťukovou začalo zostra. Ukrajinka si už v úvodním gamu vypracovala dva brejkboly, olomoucká rodačka je ale odvrátila.

Vzápětí Muchová servis soupeřky prolomila a výhodu udržela i přes závěrečný devátý game, kde odvrátila další brejkbol a využila čtvrtý setbol.

Druhý set však nezačal pro Češku dobře. Za stavu 1:2 si vzala zdravotní pauzu na ošetření v dolní oblasti zad a Kosťuková jí vzápětí po znovuzahájení duelu sebrala servis.

Muchová sice srovnala, dál si však na lavičce prohmatávala břicho. Po sedmém gamu, v němž nevyužila dva brejkboly, si nechala opět promasírovat záda. Set dotáhla do tie-breaku, v něm nicméně soupeřka triumfovala jednoznačně 7:0.

Češka před začátkem třetího setu opustila na chvíli kurt a po pauze už působila herně lépe.

Rozhodnutí přinesl čtvrtý game: bývalá světová osmička získala brejk a utekla později do vedení 4:1.

Kosťuková ještě bojovala o návrat a v sedmé hře si vypracovala poslední tři brejkboly, rodačka z Olomouce je ovšem všechny odvrátila. Duel o chvíli později dopodávala, proměnila třetí mečbol a zvedla s úlevou hlavu k nebi.

Devětadvacetiletá Muchová odvrátila celkem devět z deseti brejkbolů, sama třikrát servis soupeřky prolomila.

Turnajová jedenáctka zdolala o šestnáct příček níže nasazenou soupeřku po necelých třech hodinách, v New Yorku zvládla už čtvrtý třísetový mač za sebou. V grandslamovém čtvrtfinále je posedmé.

O třetí semifinále na US Open v řadě se utká s Naomi Ósakaovou. Japonská tenistka porazila v souboji bývalých šampionek turnaje 6:3, 6:2 světovou trojku Coco Gauffovou ze Spojených států.

Související

"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

Markéta Vondroušová
2:34

Sedmadvacetiletá rodačka z Ósaky postoupila do svého prvního grandslamového čtvrtfinále od triumfu na Australian Open 2021.

Ósakaová těžila z chyb jednadvacetileté Gauffové, jichž newyorská šampionka z roku 2023 udělala 33.

Oproti tomu vítězce z Flushing Meadows z let 2018 a 2020 jich statistici napočítali jen 13. Ósakaová proměnila po 64 minutách po další chybě Gauffové první mečbol.

"Jsem trochu emotivní a nechci brečet, ale moc jsem si to užila," řekla na kurtu Ósakaová.

"Dva měsíce po narození dcery jsem tu seděla na tribuně a sledovala Coco. Strašně jsem tu chtěla znovu hrát. Tohle je moje nejoblíbenější místo na světě a hodně pro mě znamená, že jsem zpět," doplnila bývalá světová jednička.

Turnajová dvojka Iga Šwiateková z Polska porazila ve 4. kole 6:3, 6:1 Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a také ona postoupila do čtvrtfinále.

Vítězka newyorského grandslamu z roku 2022 se na kurtu zdržela jen o málo více než hodinu.

Čtyřiadvacetiletá Šwiateková, jež v generálce na US Open získala titul v Cincinnati a je ve Flushing Meadows velkou favoritkou na vítězství, tak poprvé v kariéře postoupila v jednom roce na všech grandslamových turnajích minimálně do čtvrtfinále.

Související

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Jiří Lehečka, osmifinále US Open 2025

Její příští soupeřkou může být Amanda Anisimovová, kterou před necelými dvěma měsíci deklasovala 6:0, 6:0 ve wimbledonském finále. Američanku ale nejprve čeká osmifinále proti Beatriz Haddadové Maiaové z Brazílie.

Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková může vyhrát Wimbledon a US Open v jeden rok jako první žena od Sereny Williamsové v sezoně 2012.

O překvapení se ve čtyřhře postarali Tomáš Macháč a Matěj Vocel, kteří vyřadili nasazené dvojky, salvadorsko-chorvatskou dvojici Marcelo Arévalo, Mate Pavič 5:7, 7:6, 7:5. V osmifinále narazí na britsko-polskou dvojici Marcus Willis, Karol Drzewiecki.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Muchová (11-ČR) - Kosťuková (27-Ukr.) 6:3, 6:7 (0:7), 6:3, Ósakaová (23-Jap.) - Gauffová (3-USA) 6:3, 6:2, Šwiateková (2-Pol.) - Alexandrovová (13-Rus.) 6:3, 6:1.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Auger-Aliassime (25-Kan.) - Rubljov (15-Rus.) 7:5, 6:3, 6:4, Musetti (10-It.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:0, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo: Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) - Miedler, Cabral (12-Rak./Portug.) 6:4, 6:4, Macháč, Vocel (ČR) - Arévalo, Pavič (2-Salv./Chorv.) 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (6-ČR) - Čchü I-chan (Čína) 6:7 (5:7), 7:5, 6:0.

 
Mohlo by vás zajímat

Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem
2:34

Minuta ticha za ty, co to neviděli. Jak Krejčíková osmkrát zlomila americká srdce

Minuta ticha za ty, co to neviděli. Jak Krejčíková osmkrát zlomila americká srdce
Tenis sport Obsah Karolína Muchová US Open

Právě se děje

Aktualizováno před 38 minutami
Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl
Tenis

Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Karolína Muchová i přes zdravotní potíže porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open
Tenis

Přenos skončil
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Sledovali jsme online osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
před 1 hodinou
"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid
Domácí

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Andrej Babiš po útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy, zrušil program v Olomouci.
před 2 hodinami
Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty
Zahraničí

Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat
před 2 hodinami
Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro
Zahraničí

Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě, jaká se objevila v Jižní Americe za posledních sto let. Prohlásil to v pondělí na tiskové konferenci prezident Maduro.
před 2 hodinami
"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém
Domácí

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Šéf opozičního hnutí ANO skončil po napadení v nemocnici na vyšetření. Bývalý elitní policista Lumír Němec upřesnil, kde mohla nastat chyba v ochraně.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci
Domácí

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v pondělí při předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku fyzicky napaden.
Další zprávy