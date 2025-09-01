Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Čtyři čeští zástupci postoupili do této fáze na turnajích "velké čtyřky" poprvé v samostatné historii.
První vzájemné utkání mezi Muchovou a Kosťukovou začalo zostra. Ukrajinka si už v úvodním gamu vypracovala dva brejkboly, olomoucká rodačka je ale odvrátila.
Vzápětí Muchová servis soupeřky prolomila a výhodu udržela i přes závěrečný devátý game, kde odvrátila další brejkbol a využila čtvrtý setbol.
Druhý set však nezačal pro Češku dobře. Za stavu 1:2 si vzala zdravotní pauzu na ošetření v dolní oblasti zad a Kosťuková jí vzápětí po znovuzahájení duelu sebrala servis.
Muchová sice srovnala, dál si však na lavičce prohmatávala břicho. Po sedmém gamu, v němž nevyužila dva brejkboly, si nechala opět promasírovat záda. Set dotáhla do tie-breaku, v něm nicméně soupeřka triumfovala jednoznačně 7:0.
Češka před začátkem třetího setu opustila na chvíli kurt a po pauze už působila herně lépe.
Rozhodnutí přinesl čtvrtý game: bývalá světová osmička získala brejk a utekla později do vedení 4:1.
Kosťuková ještě bojovala o návrat a v sedmé hře si vypracovala poslední tři brejkboly, rodačka z Olomouce je ovšem všechny odvrátila. Duel o chvíli později dopodávala, proměnila třetí mečbol a zvedla s úlevou hlavu k nebi.
Devětadvacetiletá Muchová odvrátila celkem devět z deseti brejkbolů, sama třikrát servis soupeřky prolomila.
Turnajová jedenáctka zdolala o šestnáct příček níže nasazenou soupeřku po necelých třech hodinách, v New Yorku zvládla už čtvrtý třísetový mač za sebou. V grandslamovém čtvrtfinále je posedmé.
O třetí semifinále na US Open v řadě se utká s Naomi Ósakaovou. Japonská tenistka porazila v souboji bývalých šampionek turnaje 6:3, 6:2 světovou trojku Coco Gauffovou ze Spojených států.
Sedmadvacetiletá rodačka z Ósaky postoupila do svého prvního grandslamového čtvrtfinále od triumfu na Australian Open 2021.
Ósakaová těžila z chyb jednadvacetileté Gauffové, jichž newyorská šampionka z roku 2023 udělala 33.
Oproti tomu vítězce z Flushing Meadows z let 2018 a 2020 jich statistici napočítali jen 13. Ósakaová proměnila po 64 minutách po další chybě Gauffové první mečbol.
"Jsem trochu emotivní a nechci brečet, ale moc jsem si to užila," řekla na kurtu Ósakaová.
"Dva měsíce po narození dcery jsem tu seděla na tribuně a sledovala Coco. Strašně jsem tu chtěla znovu hrát. Tohle je moje nejoblíbenější místo na světě a hodně pro mě znamená, že jsem zpět," doplnila bývalá světová jednička.
Turnajová dvojka Iga Šwiateková z Polska porazila ve 4. kole 6:3, 6:1 Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a také ona postoupila do čtvrtfinále.
Vítězka newyorského grandslamu z roku 2022 se na kurtu zdržela jen o málo více než hodinu.
Čtyřiadvacetiletá Šwiateková, jež v generálce na US Open získala titul v Cincinnati a je ve Flushing Meadows velkou favoritkou na vítězství, tak poprvé v kariéře postoupila v jednom roce na všech grandslamových turnajích minimálně do čtvrtfinále.
Její příští soupeřkou může být Amanda Anisimovová, kterou před necelými dvěma měsíci deklasovala 6:0, 6:0 ve wimbledonském finále. Američanku ale nejprve čeká osmifinále proti Beatriz Haddadové Maiaové z Brazílie.
Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková může vyhrát Wimbledon a US Open v jeden rok jako první žena od Sereny Williamsové v sezoně 2012.
O překvapení se ve čtyřhře postarali Tomáš Macháč a Matěj Vocel, kteří vyřadili nasazené dvojky, salvadorsko-chorvatskou dvojici Marcelo Arévalo, Mate Pavič 5:7, 7:6, 7:5. V osmifinále narazí na britsko-polskou dvojici Marcus Willis, Karol Drzewiecki.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Muchová (11-ČR) - Kosťuková (27-Ukr.) 6:3, 6:7 (0:7), 6:3, Ósakaová (23-Jap.) - Gauffová (3-USA) 6:3, 6:2, Šwiateková (2-Pol.) - Alexandrovová (13-Rus.) 6:3, 6:1.
Muži:
Dvouhra - 4. kolo: Auger-Aliassime (25-Kan.) - Rubljov (15-Rus.) 7:5, 6:3, 6:4, Musetti (10-It.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:0, 6:1.
Čtyřhra - 2. kolo: Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) - Miedler, Cabral (12-Rak./Portug.) 6:4, 6:4, Macháč, Vocel (ČR) - Arévalo, Pavič (2-Salv./Chorv.) 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (6-ČR) - Čchü I-chan (Čína) 6:7 (5:7), 7:5, 6:0.