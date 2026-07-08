Česká jízda pokračuje, semifinalistkou Wimbledonu je také Nosková

Linda Nosková porazila ve čtvrtfinále Wimbledonu Elise Mertensovou z Belgie 6:3, 7:5 a poprvé v kariéře si zahraje semifinále grandslamu. Do boje o finále už včera postoupila Karolína Muchová.
Noskovou v semifinále čeká Ukrajinka Marta Kosťuková, Muchová vyzve Američanku Coco Gauffovou.
Kosťuková v souběžně hraném čtvrtfinále porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:2.
Dvě Češky jsou v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019, kdy se to na Australian Open podařilo Petře Kvitové a Karolíně Plíškové.
Ve Wimbledonu byly naposledy dvě české hráčky tak daleko v roce 2014, tehdy spolu hrály semifinále Lucie Šafářová a pozdější šampionka Kvitová.
Jednadvacetiletá Nosková, jež před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně, vyhrála desátý z posledních 11 zápasů.
Nasazenou pětadvacítku Mertensovou přehrála za hodinu a 49 minut. Vylepšila si grandslamové maximum, kterým bylo předloňské čtvrtfinále Australian Open.
Aktualizujeme…
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále: Nosková (9-ČR) - Mertensová (25-Belg.) 6:3, 7:5,
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