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Sport

Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open

Sport,ČTK
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Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.

U.S. Open
Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro vítěze soutěže mixů na US OpenFoto: REUTERS – Brendan McDermid
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Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6, 10:6.

Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii v hodnotě jednoho milionu dolarů.

Menšík s Muchovou, kteří startovali v hlavní soutěži mixu díky divoké kartě, ovládli i čtvrté společné utkání.

Navázali také na předchozí semifinálové vítězství nad Andrejem Rubljovem a Mirrou Andrejevovou, které zdolali po dvou odvrácených mečbolech 5:4, 3:5, 11:9.

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Menšík s Muchovou zahájili dnešní finále proti Cobollimu a Bencicové lépe. Hned ve čtvrté hře získali brejk a výhodu díky stoprocentnímu servisu dotáhli.

Ve druhé sadě se však soupeři na returnu zlepšili. Od stavu 1:1 prohráli Menšík s Muchovou zbývajících pět her a rozhodnout musel super tie-break.

U.S. Open
U.S. Open
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Ten však už měli čeští reprezentanti převážně ve svých rukou. Brzy utekli do vedení 4:1 a poté, co od stavu 6:4 získali další tří míčky v řadě, vypracovali si do koncovky komfortní náskok.

První dva mečboly sice Cobolli s Bencicovou odvrátili, u třetího však Menšík zahrál eso a Češi mohli definitivně slavit.

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Do rozhodujícího utkání se přitom Menšík s Muchovou dostali po jiné třísetové bitvě s Rubljovem a Andrejevovou.

Také tu zahájili Češi dobře a první set získali v tie-breaku. V něm sice za stavu 5:6 čelili setbolu, Rubljov ale proti podání Muchové zahrál return do autu. Češi poté vyhráli i zbývající dva míčky a s nimi i celou sadu.

Ve druhém setu nicméně Menšík s Muchovou nedotáhli vedení 2:1 s brejkem a po dalším ztraceném gamu v osmé hře dospělo utkání do super tie-breaku.

V něm česká dvojice prohrávala už 5:8 a za stavu 7:9 čelila dvěma mečbolům. Při prvním zahrála Andrejevová míč do sítě a druhý odvrátil Menšík esem. Poté Češi získali i zbývající dva míčky a zajistili si postup.

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Smíšená čtyřhra v New Yorku se hrála na dva vítězné sety jen do čtyř gamů a se super tie-breakem místo třetí sady. Jen ve finále bylo klasické počítání do šesti. Vloni v soutěži triumfovala italská dvojice Andrea Vavassori, Sara Erraniová.

Premiérový grandslamový titul ze smíšené čtyřhry získali Muchová s Menšíkem tři dny před startem singlového programu na US Open.

V něm bude finalistka letošního Wimbledonu Muchová plnit roli nasazené sedmičky.

Semifinalista uplynulého ročníku Roland Garros Menšík bude postavený o deset příček níže.

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Tenisový turnaj US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů):

Finále:

Muchová, Menšík (ČR) - Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) 6:3, 1:6, 10:6.

Semifinále:

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Muchová, Menšík (ČR) - Andrejevová, Rubljov (Rus.) 5:4 (8:6), 3:5, 11:9, Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) - Svitolinová, Monfils (Ukr./Fr.) 4:5 (7:9), 4:1, 10:5.

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