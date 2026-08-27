Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open

Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.
Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6, 10:6.
Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii v hodnotě jednoho milionu dolarů.
Menšík s Muchovou, kteří startovali v hlavní soutěži mixu díky divoké kartě, ovládli i čtvrté společné utkání.
Navázali také na předchozí semifinálové vítězství nad Andrejem Rubljovem a Mirrou Andrejevovou, které zdolali po dvou odvrácených mečbolech 5:4, 3:5, 11:9.
Menšík s Muchovou zahájili dnešní finále proti Cobollimu a Bencicové lépe. Hned ve čtvrté hře získali brejk a výhodu díky stoprocentnímu servisu dotáhli.
Ve druhé sadě se však soupeři na returnu zlepšili. Od stavu 1:1 prohráli Menšík s Muchovou zbývajících pět her a rozhodnout musel super tie-break.
Ten však už měli čeští reprezentanti převážně ve svých rukou. Brzy utekli do vedení 4:1 a poté, co od stavu 6:4 získali další tří míčky v řadě, vypracovali si do koncovky komfortní náskok.
První dva mečboly sice Cobolli s Bencicovou odvrátili, u třetího však Menšík zahrál eso a Češi mohli definitivně slavit.
Do rozhodujícího utkání se přitom Menšík s Muchovou dostali po jiné třísetové bitvě s Rubljovem a Andrejevovou.
Také tu zahájili Češi dobře a první set získali v tie-breaku. V něm sice za stavu 5:6 čelili setbolu, Rubljov ale proti podání Muchové zahrál return do autu. Češi poté vyhráli i zbývající dva míčky a s nimi i celou sadu.
Ve druhém setu nicméně Menšík s Muchovou nedotáhli vedení 2:1 s brejkem a po dalším ztraceném gamu v osmé hře dospělo utkání do super tie-breaku.
V něm česká dvojice prohrávala už 5:8 a za stavu 7:9 čelila dvěma mečbolům. Při prvním zahrála Andrejevová míč do sítě a druhý odvrátil Menšík esem. Poté Češi získali i zbývající dva míčky a zajistili si postup.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hrála na dva vítězné sety jen do čtyř gamů a se super tie-breakem místo třetí sady. Jen ve finále bylo klasické počítání do šesti. Vloni v soutěži triumfovala italská dvojice Andrea Vavassori, Sara Erraniová.
Premiérový grandslamový titul ze smíšené čtyřhry získali Muchová s Menšíkem tři dny před startem singlového programu na US Open.
V něm bude finalistka letošního Wimbledonu Muchová plnit roli nasazené sedmičky.
Semifinalista uplynulého ročníku Roland Garros Menšík bude postavený o deset příček níže.
Tenisový turnaj US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů):
Finále:
Muchová, Menšík (ČR) - Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) 6:3, 1:6, 10:6.
Semifinále:
Muchová, Menšík (ČR) - Andrejevová, Rubljov (Rus.) 5:4 (8:6), 3:5, 11:9, Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) - Svitolinová, Monfils (Ukr./Fr.) 4:5 (7:9), 4:1, 10:5.
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