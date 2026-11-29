Čeští tenisté se utkají v první kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru doma s Norskem. Hrát se bude 5. a 6., nebo 6. a 7. února. Vítěz utkání si o postup do finálového turnaje zahraje s Nizozemskem, nebo Brazílií. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni.
Výběr kapitána Tomáše Berdycha vypadl v letošním ročníku týmové soutěže v semifinále. V pátek Češi prohráli v Boloni s domácí Itálií 1:2 na zápasy. Předtím porazili ve čtvrtfinále Kanadu 2:0 a dříve v kvalifikaci zdolali USA 3:2 a Švédsko 3:1.
Češi byli při losu třetí nasazení. S Norskem se utkají poprvé. Dodatečný los jim přisoudil také domácí prostředí.
Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční v termínech od 17. do 19. září. V případě postupu by Češi hráli s Nizozemskem, nebo Brazílií venku.
Hlavní hvězdou norského týmu je trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud, kterému patří ve světovém žebříčku 18. místo.
Dvojkou by mohl být dvacetiletý Nicolai Budkov Kjaer, který je v tuto chvíli na 172. příčce. Další norský hráč Viktor Durasovic figuruje až na 532. místě.
Češi by se mohli opět opírat o 14. hráče světa Jiřího Lehečku nebo o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka.
Ve víkendovém finálovém turnaji v Boloni byli součástí výběru kapitána Berdycha také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast domácí Itálie.
Los prvního kola kvalifikace Davisova poháru (5. - 7. února):
Česko - Norsko, Brazílie - Nizozemsko, Chorvatsko - Německo, Japonsko - Maďarsko, Dánsko - Jižní Korea, Monako - Belgie, Argentina - Slovensko, Velká Británie - Peru, Francie - Chile, Srbsko - Rakousko, Austrálie - Ekvádor, USA - Tchaj-wan, Indie - Kanada.
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