Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

před 2 hodinami
Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1. Jiří Lehečka porazil v úvodu na tvrdém povrchu v Delray Beach domácího Francese Tiafoea 6:3, 6:2. Jakub Menšík poté prohrál s americkou jedničkou a pátým hráčem světa Taylorem Fritzem 4:6, 3:6.
Jiří Lehečka po vítězství nad Tiafoem
Jiří Lehečka po vítězství nad Tiafoem | Foto: Reuters

Program bude pokračovat dnes čtyřhrou, která začne ve 20:00 SELČ. Do ní jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč a Adam Pavlásek proti Rajeevu Ramovi a Austinu Krajicekovi. Následovat by měly dvouhry Lehečka - Fritz a Menšík - Tiafoe. Složení se ale může ještě změnit.

"Je to slušný výsledek. Pořád se držíme toho, že Američané jsou lehcí favorité. Tím, že je to po pátku 1:1, se splnily papírové předpoklady," řekl českým novinářům kapitán týmu Tomáš Berdych. "Pozitivní je, že Jirka odehrál skvělé utkání a perfektní tenis. To může být příslib do dalšího dne. Kubu jsme viděli letos hrát i lepší zápasy, ale to se stává. Je to Davis Cup, po jednom zápase se nekončí a nejede se domů. Je to 1:1 a udělali jsme si šanci, že ať ten debl dopadne jakkoliv, tak můžeme využít výkonu Jirky a uvidíme, jestli si dáme příležitost i na pátý zápas," doplnil Berdych.

Hraje se na tři vítězné zápasy a lepší tým postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.

Čeští tenisté hrají s Američany posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Dosud je porazili jen v roce 1996, kdy vyhráli v Praze 3:2 na zápasy. Naposledy se s nimi utkali před osmnácti lety, kdy prohráli v Ostravě 1:4.

Šestnáctý hráč světa Lehečka v pátek porazil o třináct příček níže postaveného Tiafoea poprvé v kariéře a oplatil mu předchozí dvě porážky z okruhu ATP. Duel zvládl za hodinu a 18 minut. Nepřišel ani jednou o servis, soupeře třikrát "brejkl".

Utkání začalo kvůli dešti s více než hodinovým zpožděním. Český reprezentant sice nevyužil ve druhém gamu dvě šance na prolomení soupeřova servisu, za stavu 4:3 ale dostal další příležitost a Tiafoe zahrál při odvracení brejkbolu dvojchybu. Lehečka poté set dopodával.

Na začátku druhé sady získal svěřenec trenéra Michala Navrátila další brejk a ujal se vedení 2:0. Tiafoe se už do utkání nevrátil. V páté hře ho Lehečka "brejkl" ještě jednou a duel dotáhl do vítězného konce.

"Dnes jsem předvedl dobrý výkon. Klíčové bylo začít dobře. Po celém dni čekání, kdy jsme se kvůli počasí neměli možnost pořádně rozehrát, jsem se dostal na kurt jen na deset minut před zápasem. Bylo to hektické. Potom bylo hodně vyrovnaných gamů, ve kterých jsem byl naštěstí schopný si držet servis a při těch jeho gamech ho trápit. Jsem spokojený s výkonem i s tím, jak konzistentní jsem v průběhu celého zápasu byl," uvedl Lehečka.

Dvacetiletý Menšík prohrál s Fritzem druhý ze tří vzájemných zápasů a nenavázal na letošní vítězství z turnaje v Miami. Fritz, který ve čtvrtek chyběl při slavnostním losování kvůli zdravotním potížím, vyhrál duel za hodinu a 41 minut. Menšíkovi vzal pětkrát podání, zaznamenal také devět es.

Oba tenisté zahájili utkání ztracenými servisy. Druhá polovina ale vyšla lépe Fritzovi, který získal v sedmé hře další brejk a utekl poté do vedení 5:3. Ačkoliv Menšík v devátém gamu odvrátil na podání čtyři setboly, Američan si vzápětí vypracoval při servisu další tři možnosti a hned tu první využil.

Také na začátku druhé sady přišel Menšík o podání. Když navíc český hráč ztratil servis i v páté hře, Fritz si vypracoval náskok 5:1. V osmém gamu Menšík odvrátil na returnu tři mečboly po sobě, vzápětí ale nedotáhl na servisu vedení 40:0. Fritz dostal čtvrtou možnost na ukončení zápasu a tu už proměnil.

"Byl to náročný zápas. Bylo v něm pár věcí, které bych chtěl udělat lépe, ale jede se dál. Určitě jsem mohl předvést lepší výkon na servisu. Taylor servíroval o dost lépe než já. Měl jsem slabší procento prvního podání, a tak jsem se trápil při svých servírovacích gamech," uvedl Menšík.

 
