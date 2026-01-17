Češi u protinožců dominují. Turnaj vyhrál také Macháč, ve třetím setu odmítl drama

Tenista Tomáš Macháč triumfoval na turnaji v Adelaide a získal den před začátkem grandslamu Australian Open druhý titul na okruhu ATP. Ve finále porazil Francouze Uga Humberta po dvou hodinách a 22 minutách 6:4, 6:7 a 6:2.
Pětadvacetiletý Macháč, který plnil roli nasazené osmičky, oplatil o dva roky staršímu Humbertovi předloňskou porážku ze semifinále turnaje v Tokiu.
V Adelaide zvítězil jako druhý český tenista po Jiřím Lehečkovi, který tam uspěl předloni. Navázal také na dnešní úspěch Jakuba Menšíka v Aucklandu.
Macháč vyhrál druhý ze tří finálových duelů na okruhu: vloni v Acapulcu porazil Španěla Alejandra Davidoviche.
O rok dříve nestačil v boji o titul v Ženevě na Nora Caspera Ruuda.
Mladá Ruska má už čtvrtý titul
Titulem z turnaje v Adelaide se na Australian Open naladila také osmnáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová.
Ve finále porazila 6:3, 6:1 Kanaďanku Victorii Mbokovou a na cestě za čtvrtou trofejí z okruhu WTA neztratila ani set.
Finále přitom světová osmička Andrejevová začala ztrátou 0:3, ale pak už o rok starší kanadské soupeřce povolila jediný game.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):
Muži (dotace 700.045 dolarů):
Dvouhra - finále: Macháč (8-ČR) - Humbert (Fr.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.
Ženy (dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - finále: M. Andrejevová (3-Rus.) - Mboková (8-Kan.) 6:3, 6:1.
