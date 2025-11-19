Tenis

Češi pojedou s policejní eskortou. A věří, že proti nim nebudou stát ranní ptáčata

Sport
před 1 hodinou
Čeští tenisté finišují s přípravou na čtvrteční čtvrtfinále Davisova poháru se Španělskem a vedle soupeře se připravují i na brzký začátek zápasu.
Jiří Lehečka a Tomáš Macháč se musí připravit i na nezvykle brzký start utkání se Španělskem.
Jiří Lehečka a Tomáš Macháč se musí připravit i na nezvykle brzký start utkání se Španělskem. | Foto: ČTK

Utkání je v Boloni na programu od 10:00, což se hráčům na běžných turnajích příliš nestává. 

"V tenise si nemůžeme moc vybírat. Někdy hrajeme pozdě večer, někdy brzy ráno," krčil rameny Jiří Lehečka, který plní roli české jedničky.

"Samozřejmě není úplně obvyklé začínat daviscupové zápasy takhle brzo ráno. I zápasy na tour začínají minimálně v 11, někdy i ve 12. Desátá je doopravdy brzo," konstatoval Lehečka.

"Naštěstí jsme ale měli dost času si zvyknout, jak to tady chodí. Naučit se všechny cesty na centrální kurt a tak. Začátek zápasu je jedna z věcí, která byla jasně daná dopředu," doplnil sedmnáctý hráč žebříčku ATP.

Zatímco dnes se stejně jako v úterý odehraje v Boloni jen jedno čtvrtfinále, ve čtvrtek jsou na programu dvě. Po utkání Česka se Španělskem se v hale uskuteční ještě duel mezi Německem a Argentinou.

"Ranní člověk je málokdo. Ale na challengerech a futurech se začíná v deset. Je to něco, na co se dá v pohodě připravit," poznamenal další český reprezentant Tomáš Macháč.

"Pro tenistu sice není úplně optimální začínat v deset, ale pro obě strany to je stejné. Možná to bude i pro nás menší výhoda, protože když Španělé večeří klidně v devět, deset, tak asi ranní ptáčata nebudou," kalkuloval tenista, jemuž patří ve světovém rankingu 32. pozice.

Dopolednímu zápasu musí tým uzpůsobit i harmonogram. Odlišně se musí plánovat i cesta z hotelu a počítat v Boloni s případnými zácpami.

"Už jsme zažili, když jsme jeli na jeden trénink v devět ráno. Člověk počítá s nějakým časem, ale než se dostal z hotelu do haly, tak z předpokládaných dvaceti minut byla hodina," připomněl kapitán Tomáš Berdych.

"Když si člověk vymyslí zápas v deset, tak by měl garantovat nějaký čas. Kdyby mi někdo řekl, že ve všední den je hotel hodinu cesty, tak v životě nekývnu na to, že v tom hotelu budu bydlet, když vím, že nás ve čtvrtek čeká zápas v deset ráno. Nějakým stylem se to snad řeší, uvidíme. Prý je slíbená nějaká policejní eskorta," prozradil Berdych.

Rozehrávku mají tenisté naplánovanou od 8:45 do 9:30. Hrát se bude od 10:00. "Je otázka, jestli ten hráč, co bude hrát první, bude chtít hrát až do těch 9:30, nebo jak těch 45 minut využijeme. Na všechno si musíme sednout," plánoval kapitán mítink.

"Ale nevybavuju si turnaj, který by začínal v deset hodin. Když se podíváme na grandslamy, tak kromě Wimbledonu všechny začínají v 11, což si myslím, že je přijatelný čas. Kluci na to ne, že nejsou zvyklí, protože chodí trénovat dopoledne, ale myslím, že ta desátá je hodně ostrý start," doplnil Berdych.

