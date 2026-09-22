Češi podtrhli tenisový kontrast s Amerikou. Vyhráli i mimo kurt, hlásí Lojda

"V O2 areně jsem byl a zblízka jsem sledoval, jak nová mladá generace českých kluků chce moc zopakovat to, co se na stejném místě povedlo dvojici Berdych - Štěpánek. Mají opravdu silnou motivaci a skvělé zázemí," říká v tenisovém komentáři Aktuálně.cz bývalý hráč Dušan Lojda.
Tahle tenisová sezona musí českého fanouška neskutečně bavit. Ke všem úspěchům z okruhu a grandslamů přišel další postup do finálové osmičky Davis Cupu.
Američané mají v první stovce žebříčku suverénně nejvíc hráčů, ale boje o stříbrnou mísu se budou muset obejít bez nich. A zase za to můžou Češi.
Kdybyste se mě zeptali, ať vyberu jednu věc, díky které parta Tomáše Berdycha v sobotu nakonec vyhrála, řeknu, že to byl větší chtíč.
Ne snad, že by to Američané v Praze nějak vypustili. Ben Shelton nejel po prohraném finále US Open přes půl světa, aby tady znovu padl. Však na něm ten smutek z porážky byl pořádně vidět.
V O2 areně jsem byl a zblízka jsem sledoval, jak nová mladá generace českých kluků moc chce zopakovat to, co se na stejném místě povedlo dvojici Berdych - Štěpánek. Mají opravdu silnou motivaci a skvělé zázemí, které jim zajišťuje sám Berďa, který moc dobře ví, kudy vede cesta k té salátové míse.
Srovnání s loňským vzájemným zápasem s USA působí jako pěst na oko. Mělo to vlastně v obou letech stejný průběh. Po deblu čeští kluci museli otáčet a v pátém utkání urvali postup. Ale ta kulisa?
Na Floridě sledoval pátý rozhodující mač jen hlouček českých fanoušků, když to odlehčím, těch pár stovek amerických důchodců, kteří tam do té doby byli, šlo po čtvrtém zápase spát a dál už fandili jen Češi. Bylo to až nedůstojné takové bitvě.
V Praze bylo v pátek i sobotu narváno, přišlo každý den skoro 14 tisíc lidí a byli slyšet osm hodin v kuse. V tomhle jsme jako země vyhráli i mimo kurt.
U nás má zkrátka tenis úplně jinou kulturu a tradici. Patří mezi nejoblíbenější sporty a arény vyprodávají i duely s Koreou nebo se Švédskem.
Zato v Americe loni marně hledali město, které by chtělo Davis Cup pořádat. Prioritu tam má americký fotbal, baseball a další sporty. A když chtějí lidi na tenis, mají US Open. Nakonec to tedy skončilo na Delray Beach, kde to fanoušky ani moc nezajímalo.
Druhá věc je, že by se Američané mohli učit v tom, jak se na tenise fandí. Češi na tribunách byli hlasití, ale slušní, jen sporadicky se ozvalo nějaké písknutí do přípravy na servis nebo něco podobného. U nás tenisu lidi rozumí a vědí, co se sluší a patří. Však to i americký kapitán Bob Bryan a hráči oceňovali.
Po tenise je v Česku hlad. Fanoušci vnímají, že je tu nová nadějná generace, která ve finále v Boloni klidně může uspět. I když teď těžko odhadnout, jaká bude nominace ostatních zemí a jak na tom kluci budou.
A sami jsme to slyšeli v pozápasových rozhovorech. V O2 areně se Davis Cup neprohrává. Trochu to připomnělo slavné bitvy Berdi a Štěpce. Tedy ne, že bych úplně sdílel některá přirovnání, že Lehečka je nový Berdych.
Při vší úctě k Lehymu, do tehdejší formy současného nehrajícího kapitána mu ještě nějaký ten level schází. Ale jsou si podobní stylem hry založeném na skvělém servisu a introvertním chování na kurtu. A určitě roste i jeho sebejistota v reprezentaci, psychicky ustál ohromně těžké role.
Oproti němu je Menša větší šoumen, který během zápasu i reaguje na diváky. V rámci českého týmu se oba skvěle doplňují.
Já bych z celého víkendu ještě vypíchl český debl Patrika Rikla s Adamem Pavláskem. Zcela upřímně říkám, že mě překvapili. Hráli neskutečně, vůbec na nich nebyla vidět tréma. Páťa výborně returnoval, Adam zase servíroval. Jediná škoda, že neuhráli poslední míč a nepovedlo se to.
Nicméně si řekli o to, aby se o nich uvažovalo i na finále. Ryzí debl odlehčí případně singlistům. Uvidíme, jak na tom tou dobou bude s formou Tomáš Macháč, který čtyřhru může hrát taky.
Stejně jako z kluků čiší pod novým kapitánem touha reprezentovat, je to úplně to samé u holek pod novou šéfkou týmu Bárou Strýcovou.
Češky už dnes vstoupí do finálového pavouka Billie Jean King Cupu a to v roli absolutně největších favoritek poslední osmičky zemí. Už před tím, než se odhlásila Jelena Rybakinová nebo Marta Kosťuková, byly jasnými kandidátkami na zisk trofeje, a teď se to ještě umocnilo.
Náročnou sezonu za sebou mají i české holky a nikdo by se nemohl divit, kdyby to některá z nich také vzdala a rozhodla se šetřit síly.
Kája Muchová byla v létě na operaci, Linda má po životním výsledku v Londýně na kontě už téměř 50 zápasů. Katka Siniaková má co turnaj na sobě nějaký tejp. A přesto všechny jedou do Číny reprezentovat.
Je z toho cítit, že holky mermomocí chtějí uspět a završit tuhle veleúspěšnou sezonu českého ženského tenisu tímhle pohárem.
Samozřejmě, že to nemusí nic zaručovat. Stát se může všechno, ale v tomhle bych věřil Báře, že v týmu udrží ten správný duch a správnou atmosféru. Síly může pěkně rozložit, protože tam každá z holek může hrát singl i debl.
Bára je zkušenou reprezentantkou, sama ze sebe ve Fed Cupu vydala všechno, ví, co udělat pro to, aby se pohár vyhrál.
I z tohohle pohledu je jasné, že cokoli než vítězné konfety nad hlavami českých holek bude zklamáním.
Dušan Lojda
Tenisový komentátor Aktuálně.cz
narozen 8. března 1988 v Ivančicích
bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
vítěz juniorky US Open 2006
na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
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