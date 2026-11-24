Čeští tenisté vedou ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Kanadou 1:0 na zápasy. První bod jim zajistil Tomáš Macháč, který porazil Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2.
Postup do semifinále může stvrdit Jiří Lehečka, který se v souboji týmových jedniček utká s Félixem Augerem-Aliassimem.
Šestadvacetiletý Macháč zdolal 154. hráče světa Draxla na tvrdém povrchu v Boloni po necelých dvou hodinách. O dva roky mladšímu soupeři oplatil říjnovou porážku z challengeru v Ťi-nanu.
V případě, že by Lehečka neuspěl, rozhodla by o postupujícím čtyřhra. Do ní zatím kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rikla, za Kanadu by měli hrát Auger-Aliassime a Duncan Chan.
Složení se ale může měnit.
Čtvrtfinále tenisového Davisova poháru v Boloni:
Česko - Kanada 1:0 po úvodní dvouhře
Macháč - Draxl 6:2, 3:6, 6:2.
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