Češi krůček od historického průšvihu. Paradoxní pomoc nabízí loňská Berdychova bída

před 58 minutami

Českému tenisu reálně hrozí, že nebude mít jediného mužského zástupce v elitní stovce žebříčku. Dříve prakticky nemyslitelná věc se pomalu stává smutnou skutečností. Tomáš Berdych je po dalším zdravotním problému na 97. pozici, výkonnostně stále více uvadající Jiří Veselý první stovku uzavírá.

Vědělo se, že to bude složité, takhle černý scénář se ale přece jen nečekal. Tomáš Berdych se v lednu vracel po delším zranění jako 71. hráč světa. A hned na začátku musel obhajovat velkou porci bodů za čtvrtfinále Australian Open. Zvládl to však velmi obstojně.

Jednak ještě před prvním grandslamem sezony ukořistil cenné body v Dauhá, kde došel až do finále. Ani v Melbourne to nebyla žádná ostuda, třiatřicetiletý Čech vybojoval osmifinále. Vše vypadalo nadějně i na začátku února, ve francouzském Montpellier hrál Berdych semifinále.

Dvakrát za tu dobu byl Čech na dohled první padesátky. Jenže pak přišly potíže.

Vše předznamenala jasná porážka od Denise Shapovalova v rotterdamském osmifinále. Jedinou výhru si pak Berdych připsal rovněž v Dubaji, tam mu konečnou vystavil další mladík Borna Čorič.

Čech se pak tvrdě připravoval na důležité americké turnaje v Indian Wells a Miami. Jenže na kalifornském "skoro-grandslamu" mu stopku hned v prvním kole po dvou tie-breacích vystavil Feliciano Lopez. A na Floridu pak český tenista vůbec neodcestoval kvůli bolestem zad.

Ve výsledku tedy Berdych neobhájil výraznou porci bodů, protože v roce 2018 hrál na obou podnicích série Masters 1000 shodně třetí kolo.

Následkem byl jeho pád na nejnižší žebříčkové postavení od února 2004, kdy se coby devatenáctiletý mladík teprve prokousával na výsluní. Na něm pak - rozuměj v elitní desítce rankingu - strávil dlouhých a úctyhodných šest let.

Časy se mění a Berdych sám před svým návratem i po něm několikrát opakoval, že pro něj žebříčkové postavení a nahánění bodů nebude tolik důležité jako v minulosti. Hodlal si program lépe uzpůsobit a spíše se radovat z tenisu jako takového.

Na druhou stranu, vypadnout z elitní stovky by logicky přineslo problémy s nasazováním do turnajů, což by mohlo radost ze hry výrazně zkalit a zkušeného tenistu znechutit.

Někdejší světová čtyřka se tak chtě nechtě ocitá pod tlakem. Přičemž má v rukávu paradoxní triumf. Vítaným pomocníkem jsou mu jeho vlastní bídné výkony z loňské antukové sezony. V roce 2018 nastoupil do čtyř velkých antukových turnajů, aniž by vyhrál byť jen jediný zápas. Monte Carlo, Madrid, Řím a French Open - Nišikori, Gasquet, Shapovalov, Chardy - čtyři porážky v prvním kole.

A aby těch hořkosladkých zpráv nebylo málo, ani na oblíbené trávě Berdych prakticky nic neobhajuje. Ve Stuttgartu vypadl po svém druhém utkání proti Milosi Raonicovi, v Queens Clubu ho v prvním kole vyřadil Julien Benneteau. Na Wimbledon pak vůbec nejel, na radu lékařů se rozhodl dát stále bolavějším zádům pár týdnů pauzy.

To nepomohlo a Čech už v sezoně vůbec nenastoupil, definitivní rozhodnutí o ukončení snah o návrat v ročníku 2018 padlo v září.

Konkurenceschopnost vůči širší světové špičce pak Berdych jednoznačně prokázal ihned po návratu. Vždyť po třech úvodních podnicích sezony měl slušnou bilanci deseti výher a tří porážek.

Pokud bude zdravotně v pořádku, do konce současné sezony má jedinečnou šanci znovu se posunout na mnohem vyšší pozice, na které výkonnostně stále má. A ještě tak alespoň na chvíli odložit českou tenisovou blamáž, která se však při formě jeho krajanů a ve chvíli, kdy se mladé naděje mezi dospělými teprve rozkoukávají, jeví jako nevyhnutelná.