Červené nehty, Spice Girls a skalp Češek. Jsme nejlepší tým světa, řádily Švýcarky

Smutek českých tenistek nemohl s euforií ve švýcarském táboře kontrastovat víc. Belinda Bencicová, Jil Teichmannová a nehrající kapitán Heinz Günthardt na tiskové konferenci po čtvrtečním postupu do semifinále Billie Jean King Cupu zářili štěstím.

Bavili průpovídkami a hrdě vystavovali na odiv nekonečné sebevědomí, které jim skalp domácích favoritek napumpoval do žil.

"Cítíme se úžasně. Před zápasem jsem říkal holkám, že hrajeme proti nejlepšímu týmu na světě. Ale že dnes je náš den. Dnes budeme my nejlepším týmem na světě. A to se stalo. Dnes jím jsme," holedbal se švýcarský nehrající kapitán.

"Samozřejmě víme, že být nejlepší jeden den neznamená vyhrát turnaj. Byl to ale velmi, opravdu velmi silný výkon našeho týmu," chválil Günthardt své svěřenkyně v útrobách O2 arény.

"Je to skvělý pocit. Náš týmový duch je prostě úžasný. Jsme tu jedna pro druhou. Jsem nesmírně šťastná, bylo to all in a my jsme to zvládly, " dodala Bencicová.

Její deblová parťačka Teichmannová ještě v týmové soutěži neprohrála. Na otázku, co jí na BJK Cupu nejvíce baví, odpověděla pohotově a rozesmála přítomné: "To, že pokaždé vyhraju."

"Porazit český tým je ten nejlepší pocit ze všech," dodala.

Češky vyhrály patnáct z posledních sedmnácti reprezentačních duelů. Od roku 2011 ovládly šest ročníků soutěže. Švýcarky to ale před duelem nezajímalo.

"Lepší bylo o tom nemluvit," smála se Teichmannová. "Proč bychom to měly rozebírat?" přidala se Bencicová.

A Günthardt už vážněji vysvětloval: "Už jen nastoupit proti těm nejlepším je velmi inspirující. Šli jsme na kurt s tím, že se nebudeme schovávat, nesesypeme se strachem. Šli jsme na kurt vyhrát. To byl náš přístup."

Po hlubokomyslné úvaze ale přišel opět na řadu humor. Švýcarky nastupují v poslední době k zápasům za zvuků "devadesátkového" songu Wannabe od britské dívčí skupiny Spice Girls.

"To je otázka na Heinze. To on je fanoušek," smála se Teichmannová.

Podle Bencicové chtěli na letošní pražský svátek svou motivační píseň změnit, ale v týmu měli čtyři naprosto odlišné názory. Kompromis byl nemožný. "Tak jsme nechali tu starou písničku," vysvětlila švýcarská superstar a olympijská vítězka.

Günthardt ještě musel osvětlit, proč má červeně zbarvené nehty stejně jako členky jeho týmu. "Jednou při malování nehtů zazněla zajímavá věta: Dnes jsme všichni dívky. Nevím, kdo to řekl, ale najednou Belinda malovala i ty moje. Je to jeden nehet za každý zápas, který vyhrají."

"A netýká se to jen Heinze, ale každého mužského člena týmu," doplnila Teichmannová.

Švýcarský tým se po vyřazení domácího hegemona stal hlavním kandidátem na historicky premiérový zisk cenné trofeje. Na euforii je ale přece jen brzy, ještě chybí dvě vítězství. Dnes se Švýcarky v semifinále utkají s podceňovanou Austrálií, v sobotu je v O2 aréně na programu finále.