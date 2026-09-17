Černý den pro české tenistky. Dvě z nich schytaly dokonce kanára

Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále, Vendula Valdmannová a Dominika Šalková skončily v Sao Paulu už ve druhém kole.
Třetí nasazená Bejlek prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Cristinou Bucsaovou za 66 minut hladce 0:6, 4:6.
Češka se sice po katastrofálním úvodním setu, v němž za 21 minut uhrála jen šest fiftýnů, zvedla a ve druhé sadě šla po brejku do vedení 2:0, náskok ale neudržela. Soupeřka vyrovnala na 3:3 a v desátém gamu při podání české hráčky využila druhý mečbol.
Valdmannová v Brazílii druhou výhru na okruhu WTA nepřidala a v boji o postup do čtvrtfinále podlehla čtvrté nasazené Anně Blinkovové. S ruskou rodačkou nově reprezentující Francii prohrála 3:6, 0:6.
Ve druhém kole vypadla i Šalková, která prohrála s Američankou Mary Stoianaovou 6:7, 1:6.
Osmnáctiletá Valdmannová si za celý zápas ani jednou neudržela podání. První sadu plnou brejků tak rozhodla osmá hra, kdy Blinkovová dokázala servis poprvé uhájit.
Ve druhé sadě už Valdmannová na returnu ani jednou neuspěla a sama se na podání i nadále trápila. V závěru sice odvrátila tři mečboly, při čtvrtém už ale po hodině a čtvrt kapitulovala.
Šalková ztratila proti Stoianaové úvodní set až po takřka hodině hry v tie-breaku 5:7. Ve druhé sadě už ale měla navrch její soupeřka.
Česká hráčka v pátém gamu zažehnala hrozbu kanára a snížila na 1:4, víc už ale zápas zdramatizovat nedokázala.
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Bucsaová (6-Šp.) - Bejlek (3-ČR) 6:0, 6:4.
Tenisový turnaj žen v Sao Paulu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Blinkovová (4-Fr.) - Valdmannová (ČR) 6:3, 6:0, Stoianaová (USA) - Šalková (ČR) 7:6 (7:5), 6:1, Lamensová (Niz.) - Sierraová (3-Arg.) 6:3, 6:2, Quevedová (7-Šp.) - Da Silvaová (Braz.) 6:2, 6:1, Čarajevová (8-Arm.) - Avanesjanová (Arm.) 6:2, 6:3, Badosaová (2-Šp.) - Ortenziová (Arg.) 4:6, 6:2, 6:2.
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