Čeho zpětně lituju? Měla jsem kvůli tenisu dřív trénovat hlavu, přiznala Strýcová

Je jí 34 let, chtěla by rodinu, ale taky důstojně dohrát skvělou tenisovou kariéru. To jí pandemie koronaviru zhatila a Barbora Strýcová doufá, že si ještě nějaký ten turnaj na okruhu zahraje.

Motivace pro letošní sezonu byla jasná, olympijské hry v Tokiu. Jenže národní vlády zavřely hranice kvůli nebezpečí nákazy a boje pod pěti kruhy jsou nyní na programu až příští rok.

"Když olympiádu přesunuli, byl tam takový moment, kdy jsem si říkala, jestli má cenu dál hrát, ale já prostě nechci končit kvůli pandemii, určitě mě ještě uvidíte hrát ostrý zápas na turnaji," slíbila v pražské Stromovce Strýcová.

Když zrovna nehrála na kurtu v rámci turnaje O pohár prezidenta ČTS, věnovala se roli tety a hrála si s dcerkou své někdejší deblové parťačky Andrey Sestini Hlaváčkové.

Na prvním turnaji po dvou a půl měsících skončila v semifinále. V úterý přehrála Lindu Fruhvirtovou, ve středu už nestačila na Karolínu Muchovou.

"Není to takový ten turnajový mód, jako jsme zvyklé, ale aspoň něco. Jsem ráda, že si můžeme zahrát. Dva měsíce jen trénovat nikoho nebaví," prohlásila Strýcová.

Pro 34letou tenistku to byl i souboj s dravým mládím, hlavně v úvodní bitvě. Los jí určil za soupeřku teprve patnáctiletou vycházející hvězdičku Fruhvirtovou. V prvním setu jí dala lekci, jak se pracuje s nervozitou, a v tom druhém po vyrovnanějším průběhu zkušenější Češka dotáhla vítězství.

"Linda před sebou má ještě strašně dlouhou cestu, ale našlápla dobře. Přijdou nějaké porážky a pády, které musí zvládnout," prorokovala světová deblová dvojka.

Když se sama zamyslela a vrátila do věku 15 let, přiznala, že by v té době víc pracovala na psychice, která ji během kariéry hodně ovlivňovala.

"Když se na to teď zpětně dívám, s tréninkem hlavy bych začala určitě dřív. Občas je dobré si uvědomit, že tenis není všechno. Lindu ale čeká víc úkolů, třeba i správně vybírat turnaje, kam jet, nebo nejet. Hlavně, ať je zdravá," vysvětlila plzeňská rodačka.

Teď bude vyhlížet další zápasy, protože Český tenisový svaz připravuje další tuzemské zápasy, než se znovu rozjede kolotoč turnajů po světě. "Pro mě je důležité, že jsem si zahrála a nezranila se po tak dlouhé době na kurtu," dodala Strýcová.

V době bez tenisu se ale loňská semifinalistka Wimbledonu umí zabavit i jinak. Vymyslela si vlastní instagramovou show, kde zpovídá zajímavé hosty.

Jednou by chtěla vyzpovídat Jordana

Prvním hostem Strýcové byl moderátor Libor Bouček, ale povídala si i s hokejistou Jaromírem Jágrem, švýcarskou tenistkou Belindou Bencicovou nebo zpěvačkou Darou Rolins. Na tento čtvrtek přijala její pozvání Petra Kvitová.

"Napadlo mě dřív, že bych to chtěla zkusit. Mluvila jsem o tom před rokem a teď, jak vypukla karanténa, tak jsem si řekla, proč to nezkusit zrovna v téhle době. Tak jsem to zkusila a jedu v tom pořád," řekla Strýcová novinářům na turnaji v Praze na Spartě.

Zjistila, že moderovat není jednoduché. "Ale obtížné, protože musíte být soustředěný na hosta i na otázky. Stojí to hodně času, ale baví mě to. Těším se, až jednou budu mít studio a budu mluvit z očí do očí," řekla druhá deblistka světa.

Nejslavnějším hostem zatím byl Jágr. Domluva s ním byla podle Strýcové snadná, i když se zpočátku bála, že neklapne. "Napsala jsem mu esemesku, ale on zrovna měl něco na Kladně a napsal, že se ozve. Říkala jsem si, že na to zapomene, ale za pár dnů se ozval, domluvili jsme se a bylo to úplně úžasné," řekla.

V hlavě má mnoho osobností, které by chtěla pozvat. Konkrétně jejich jména prozradit nechtěla, ale odhalila svůj největší sen. "Ale to se nikdy nestane, a to je Michael Jordan," připomněla jednoho z nejslavnějších basketbalistů světa.

Někdejšího lídra Chicaga Bulls, které dovedl k šesti titulům v NBA, obdivuje už dávno. "Pro mě byl vždycky největší osobností ve sportu a teďka možná ještě víc," řekla a dodala, že zhlédla všech deset dílů úspěšného dokumentu Last Dance. Oslovit Jordana ale zatím neplánuje.

"Na to jsem moc malý pán a máme v Čechách velkou spoustu nejen velkých sportovních osobností. Nejdřív chci začít v Čechách a pak můžu jít do světa."

V moderování se touží zlepšovat, ale nemá plány získat třeba televizní angažmá. "Jsem začátečník, ale baví mě i kritika, kterou dostávám," řekla.