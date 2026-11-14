Čas se nám krátí, připouští trenér Noskové. Češka podává důkazy vlastní tvrdosti

I pro něj je to odměna za skvělou sezonu. S Lindou Noskovou je na Turnaji mistryň i její dlouholetý trenér Tomáš Krupa. Českou šampionku zná od 15 let, ale sám se někdy nestačí divit, jak tvrdou dívkou vítězka letošního Wimbledonu je.
Média to v Indian Wells před startem posledního podniku sezony hodně řešila. Jak si povedou hráčky, které atmosféru a systém Turnaje mistryň ještě nikdy nezažily?
A Linda Nosková jim dala jasnou odpověď. Vyhrála dva zápasy, posbírala nejvíce setů a ovládla tak celou základní skupinu.
Sice zakončila třetí zápas porážkou v třísetové bitvě s Jessicou Pegulaovou, proti které měla dokonce mečbol, ale tentokrát ji to prý nebude tak dlouho užírat.
„Kdyby to bylo na grandslamu nebo na normálním turnaji, tak mě to bolí i pár dní, ale tady pokračuju dál, takže na to už po pár hodinách zapomenu,“ řekla v rozhovoru pro CANAL+ Sport Nosková.
Její silnou mentální stránku rád vypichuje i její trenér Tomáš Krupa, který s ní do tenisového areálu uprostřed pouště přicestoval a užívá si tak odměnu za úspěšnou sezonu spolu s ní.
„Samozřejmě se zlepšila ve všem, jinak by nebyla na Turnaji mistryň. Není to samozřejmě jenom má zásluha, ale i kondičního trenéra Hynka Frömela. Stará se o její pohyb a je jeden z mála, který dokáže pomoci tenisovým trenérům i s technikou a servisem,“ chválí Krupa dalšího člena týmu v rozhovoru pro Tenisový svět.
Noskovou vede někdejší kouč Tomáše Berdycha, Karolíny Plíškové nebo Barbory Strýcové už od jejích 15 let, takže její povahu dobře zná.
„Už tehdy jsem tvrdil, že její největší zbraní nejsou servis a údery, ale hlava. Pod to se podepíšu vlastní krví. V tom wimbledonském finále se jí hra v daný moment trošičku rozsypala. Pravděpodobně jsem se tehdy necítil úplně nejlépe, ale že by to bylo ztracené? Vím, že odejde, opláchne si obličej, přijde zpátky a bude znovu hrát to svoje,“ vzpomíná na letošní wimbledonské finále Krupa.
Ale stejně ho například překvapilo, jak se vyrovnala se smrtí maminky před dvěma lety.
„Stalo se to před předloňským Wimbledonem, den nebo dva před prvním zápasem. Netušil jsem, co se bude dít. Vidět, jak je mentálně silná, že přes to všechno nastoupila a dokonce vyhrála, bylo pro mě nepochopitelné. Celá jejich rodina je velice odolná – maminka, tatínek, Linda. Rodiče jsem měl možnost poznat a nejvíce Lindu. Je to tvrdá holka,“ popsal.
Noskové je 21 let a i když přiznává, že nikdy nepomyslel na to, že by spolupráci s ní ukončil a ani nikdy neslyšel nic podobného od ní, tuší, že se to může stát.
„Všichni samozřejmě víme, že se nám čas krátí. Šest let je dlouhá doba a nemůže trvat donekonečna. Mladí lidé se dnes chtějí vyvíjet a poznávat nové věci. To já akceptuju a respektuju. I ona bude chtít časem zkusit něco jiného. Je to normální,“ dodal.
Teď si ale mohou užívat postup do semifinále Turnaje mistryň, které je v sobotu čeká. Nosková v něm vyzve Ukrajinku Elinu Svitolinovou.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
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