Býma a Petřík po aféře vystoupili z FAČR a na fotbalové půdě nemůžou být potrestáni

Dva podezřelí v korupční kauze bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík vystoupili z Fotbalové asociace ČR a etická komise s nimi zastavila řízení. Na fotbalové půdě tak nemohou být případně potrestáni. Komise zároveň navrhla výkonnému výboru, aby oba umístil na listinu osob, které se nemohou stát členy FAČR. Uvedla na to webu asociace.
Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže, v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. Čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.
Býma rovněž v minulosti působil jako prvoligový rozhodčí, poté dělal předsedu klubu FC Zlínsko. Čelí podezření, že pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění několika zápasů a nabízel a zařizoval vyplacení úplatků.
Oba bývalí sudí po vystoupení z FAČR již nemohou být postihnuti na fotbalové půdě, trest ale případně mohou dostat od civilního soudu. Býmu již zlínský okresní soud spolu s dalšími dvěma osobami poslal do vazby.
Aktuální korupční aféra propukla na konci března. Vedle policejního vyšetřování se případy zabývá i etická komise, která zahájila okolo 50 disciplinárních řízení. Jediným podezřelým klubem z první ligy je v kauze Karviná.
