Byla to chyba, uznal Berdych po letech. Nevídaně rozzuřil Nadala i celé Španělsko

Svět tenisu si ten incident pravidelně připomíná. Asi nikdo totiž nedokázal proslulého Rafaela Nadala vytočit tolik jako český soupeř Tomáš Berdych 20. října 2006 v Madridu. Od zápasu, který rozzuřil celé tenisové Španělsko, dnes uplynulo přesně 20 let.
Nadalovi tehdy bylo teprve dvacet let, už ale platil za světovou superstar. Byl druhým hráčem světa a dvojnásobným šampionem antukového Roland Garros.
Na domácím halovém turnaji v Madridu se ve čtvrtfinále postavil Berdychovi. O rok staršímu českému ranaři, kterému měl co vracet. Vysoký Čech totiž dokázal Nadala přehrát dvakrát za sebou: v Cincinnati 2005 a v Torontu 2006.
Desetitisícový španělský dav tentokrát od své modly očekával jednoznačnou odpověď: pomstu.
Jenže Nadal ani tentokrát nenašel na Berdycha recept. Čech do hvězdného soupeře opět neúnavně tlačil typickou agresivitou, vyhrál po špičkovém výkonu 6:3, 7:6 a dokonal „hattrick“.
Třikrát za sebou porazit Nadala bylo počinem působícím v tenisovém světě poprask. Ještě výraznější rozruch ovšem spustily události, které nezapomenutelné madridské klání provázelo.
Berdych se během něj potýkal s nepřátelským chováním španělských příznivců. Štvalo ho, že mohutně slaví nejen Nadalovy vítězné míče, ale i nevynucené chyby Čecha.
Ten v závěrečném tie-breaku nejprve drze ironicky napodobil Nadalovu okázalou oslavu a nahromaděnou frustraci po proměněném mečbolu vložil do jediného „osudového“ gesta. Impulzivně se rozhodl vychutnat si sladkou satisfakci, přiložil si prst ke rtům a gestem tišil pískot linoucí se z tribun.
Reakce publika byla ohlušující. Na českého tenistu se snesla nenávist madridského obecenstva a zuřil i Nadal.
„You are a bad person - Jsi špatný člověk,“ utrousil levoruký šampion s pohrdavým výrazem ve tváři směrem k Berdychovi při podání rukou u sítě.
Čech byl reakcí evidentně zaskočený a po zápase v rozhovoru pro ESPN kritizoval diváky. „Chápu, že chtějí, aby vyhrál, jenže tohle není Davis Cup. Tam se s něčím takovým počítá, ne ale na takovémhle turnaji. Diváci by měli přijmout, že může vyhrát i soupeř.“
O konfliktu pochopitelně mluvil i Nadal na tiskové konferenci, kde ještě v evidentních emocích označil soupeře za „hlupáka“.
Berdych hrál druhý den semifinále a okamžitě bylo jasné, že v Madridu se stal „personou non grata“. Když duel zahájil dvojchybou, následoval hromový jásot. Čech byl po celý zápas terčem ohlušující zloby a nenávisti, a Fernandu Gonzálezovi z Chile podlehl jasně 3:6, 1:6.
„Bylo to jako zlý sen. Nikdy jsem nic takového nezažil. Tohle nemá nic společného s normálními fanoušky,“ řekl po zápase. „Podle mě jsem neprovokoval ani jednoho člověka v hledišti. Mojí jedinou chybou asi bylo, že jsem porazil Nadala,“ dodal.
Zatímco v roce 2006 chybu na své straně odmítal, minulý rok po letech uznal, že eskalace konfliktu s madridským publikem byla zbytečná.
„Stala se mi jedna taková chyba, mladická nerozvážnost. Bylo to s Nadalem v Madridu. Vyhrál jsem a měl jsem pocit, že se mi povede utišit diváky. To nebylo úplně dobré gesto, které mi pak dali náležitě sežrat,“ prohlásil současný daviscupový kapitán v pořadu Brocast.
Obě tenisové hvězdy spor rychle zažehnaly. Už před dalším vzájemným kláním v roce 2007 Nadal hlásil: „S Tomášem jsme úplně v pohodě. Nejsou mezi námi žádné animozity, týden od toho zápasu už to bylo za námi.“
Berdychovi nicméně tři porážky v řadě vrátil i s úroky. „Pomsta“ trvala od roku 2007 do roku 2014, Nadal Čecha v tomto období porazil osmnáctkrát za sebou. Berdych na superstar vyzrál už jen jednou, ve čtvrtfinále Australian Open 2015 a celková bilance se před sedmi lety zastavila na skóre 20:4 pro španělského giganta.
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