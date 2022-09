"Byla jsem tlustá a černá, tak mi vzali sen." Americká tenistka překonala nepřízeň

Překážek se jí během kariéry postavilo do cesty víc než dost, Taylor Townsendová se však nikdy nevzdala. Před deseti lety byla nejlepší juniorkou světa, přesto se přízni americké tenisové asociace netěšila. Teď to rok a půl po porodu dotáhla do finále US Open.

Když se šestadvacetiletá Townsendová po boku kamarádky Caty McNallyové probojovala do deblového finále nedávného US Open, došlo při rozhovoru k ošemetné situaci. Související Medveděv ztratil nervy. Francouzi Rusa vybučeli, on je dráždil opičími gesty Zpovídajícím byl totiž Patrick McEnroe. Muž, který před deseti lety stál v čele oddělení hráčského vývoje USTA, tedy Americké tenisové asociace. Ta tehdy požádala Townsendovou, aby se nezúčastnila juniorského grandslamu, a tenistce odmítla zaplatit výdaje nutné k účasti. Navíc zamítli její žádost o divokou kartu do hlavního dospělého US Open. Vysvětlení z úst McEnroea znělo takto: "Naší hlavní starostí je její dlouhodobé zdraví a její dlouhodobý rozvoj jako hráčky. Aby jednou, až přijde čas, mohla hrát na stadionu Arthura Ashe a soutěžit o ty hlavní tituly." Townsendovou rozhodnutí šokovalo, zvlášť když byla v tu chvíli nejlepší juniorkou světa. Stále nezahojenou křivdu přiblížila loni ve svém sloupku pro The Players’ Tribune. "Vyštípali mě kvůli tomu, že jsem nepasovala do škatulky, jak má tenistka vypadat. Potrestali mě. Vzali mi něco, co jsem si vydřela a zasloužila. Byla jsem tlustá, byla jsem černá, tak mi vzali můj sen. Nebo se o to alespoň pokusili," svěřila se rodačka z Chicaga. Související Neobyčejný příběh krále Rogera. Ke zrodu ikony pomohl Čech i osobní tragédie Přehled Juniorku US Open si nakonec zahrála, náklady uhradila její matka. Asociace pak otočila, zpětně Townsendové zaplatila, McEnroe se omluvil a zaříkal se, že váha nehrála v rozhodnutí žádnou roli. Důvěra už ale byla narušena, tenistka ukončila veškerou spolupráci s trenérským týmem USTA a začala za svůj sen bojovat na vlastní pěst. Velkým úspěchům z juniorek se nikdy nepřiblížila, vyhrála jeden turnaj WTA a na žebříčku byla nejvýše na 61. místě v roce 2018. V březnu loňského roku porodila syna a letos v New Yorku zažila sympatický návrat. V singlu prohrála v prvním kole po boji s Češkou Kateřinou Siniakovou, stejná hráčka ji pak rozesmutnila společně s Bárou Krejčíkovou ve finále čtyřhry. Zklamaná ale Townsendová nebyla, naopak zářila štěstím. Když ji po finále McEnroe zpovídal, zachovala profesionalitu. "Vysloužila jsem si právo tady být a každý to snad vidí," rýpla si lehce, i když na následné tiskové konferenci odmítla, že by šlo o přímou reakci na dekádu starý konflikt. "Nemělo to žádný skrytý podtext. Prostě vím, že jsem nic nedostala zadarmo. Musela jsem dřít a dřít, abych se sem dostala a hrála na téhle úrovni," poznamenala hráčka, jejímž největším vzorem vždy byla Martina Navrátilová. Instagram - https://www.instagram.com/p/CiYsbd1Aipt/ Česko-americká legenda se před deseti lety stala jedním z nejhlasitějších zastánců mladé tenistky. USTA Navrátilová tvrdě zkritizovala za paternalistický a arogantní přístup. Townsendová se s kritikou své postavy musí vyrovnávat po celou dosavadní kariéru. Četné útoky na sociálních sítích ale nikdy příliš nevnímala. "Ne, protože jsem sama nejlépe věděla, že jsem tlustá. Tím pádem nic takového nemohlo ranit mé city. Naopak jsem se vždy snažila na sobě tvrdě pracovat," prohlásila během US Open. Finále čtyřhry, i přes porážku s favorizovanými Češkami, které v New Yorku uzavřely kariérní Grand Slam, nabilo americkou tenistku sebevědomím. "Jsem teď super motivovaná. Dokázala jsem si, že dokážu cokoli, i když to třeba zprvu vypadá jako nemožná věc," podotkla. Pochybovačům, kteří tvrdili, že po porodu už nebude schopná návratu, během roku a půl ukázala, jak moc se mýlili.