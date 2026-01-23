Byl bezchybný, velebil Macháče zlomený Tsitsipas. Čech nabral formu netradiční cestou

Takový začátek roku nečekal ani v tom nejlepším snu. Tomáš Macháč po titulu v Adelaide pokračuje v úspěšném tažení i na Australian Open. Přitom ještě před pár týdny to s českým tenistou nevypadalo vůbec dobře. Teď sklízí poklony i od poražených soupeřů.
Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas. Na první dvě kola grandslamu hodně těžká sousta.
Ale pro rodáka z Berouna žádný problém. Na cestě do třetího kola Australian Open ztratil pouze jeden set.
Ve čtvrtečním klání s řeckým šampionem navíc ukázal lepší koncentraci a silnější psychiku. Zatímco Tsitsipas na kurtu neustále nadával, házel raketou nebo divoce gestikuloval směrem do trenérského boxu, kde seděl jeho neméně temperamentní otec, Čech zachovával stoický klid.
„Byl to psychicky náročný zápas, on je hodně zkušený. Ale myslím, že mentálně jsem měl v klíčových chvílích navrch, protože jsem přijel s titulem v zádech a jsem teď hodně vyhraný,“ přiznal Macháč v rozhovoru pro Eurosport.
Český tenista byl podobně jako v bitvě proti Dimitrovovi konzistentnějším hráčem hlavně od základní čáry a dvakrát zvládl lépe závěrečnou zkrácenou hru.
Poklonu vysekl Macháčovi i poražený bývalý třetí hráč světa.
„Tomáš hrál velmi dobře, v rozhodujících momentech byl úplně bezchybný. V tu chvíli jsem ani nemohl být lepší než on,“ uvedl Tsitsipas.
Pětadvacetiletý český tenista teď čelí otázkám, kde se bere jeho nenadálá forma, když vyhrál už sedm zápasů v řadě.
„Během zimní přípravy jsem skoro netrénoval, protože mě bolelo koleno ještě ze závěru sezony. To je moje know how,“ smál se Macháč.
„Prakticky nic jsem neodehrál, je extrémní zázrak, že jsem se dokázal na Austrálii tak dobře připravit,“ doplnil.
I když ve druhém kole zdolal nasazeného hráče, rozhodně to neznamená, že by ho o víkendu čekala snadnější práce. V boji o osmifinále vyzve Itala Lorenza Musettiho, světovou pětku.
„Je to pozitivní výzva, jsem rád, že můžu hrát s těmi nejlepšími. Když jsem přijel do Austrálie po tom bolavém kolenu, co bych za to dal, mít vyhranou dvěstěpadesátku a k tomu postoupit do třetího kola grandslamu,“ svěřil se Macháč.
Případným postupem by si český tenista vylepšil maximum v Melbourne. Třetí kolo Australian Open si zahrál i loni, kdy ho ale zastavil Srb Novak Djokovič.
