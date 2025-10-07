Strašná dřina, prohlásila Muchová po brutální premiéře. Zabrat dostala i Nosková

Muchová se dlouho trápila a do hry se dostala až ve druhém setu. Pak ale vyrovnala a v rozhodující sadě při čtvrtém mečbolu zápas ukončila.
Devětadvacetileté české hráčce k výhře pomohlo i deset dvojchyb Kosťukové.
V rozhovoru na kurtu Muchová přiznala, že se dlouho srovnávala s vedrem.
"Jsem tady poprvé a něco takového jsem asi ještě nezažila, vedro je brutální. Naštěstí jsem to otočila a dobře to dopadlo, ale byla to strašná dřina," prohlásila.
Ve druhém kole Muchová nastoupí proti Frechové, která v prvním kole vyřadila po výhře 6:3, 2:6, 6:3 Rusku Veroniku Kuděrmětovovou.
Se sedmadvacetiletou Polkou se zatím utkala dvakrát a ještě s ní neztratila ani set.
Finalistka předchozího turnaje v Pekingu Nosková získala bez větších problémů první set, ale ve druhé sadě třikrát ztratila servis a Putincevová vyrovnala.
Ve třetí sadě 17. hráčka světa Nosková prohrávala 1:3, skóre otočila a za stavu 5:4 podávala na vítězství, leč neúspěšně.
Rozhodnout tak musel tie-break, ve kterém Nosková zvítězila 7:2. Ve druhém kole nastoupí proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové z Japonska.
Bouzková neměla proti Šwiatekové šanci. V zápase jen jednou udržela podání a někdejší světová jednička a vítězka šesti grandslamů si za hodinu a 19 minut připsala jubilejní 60. výhru v sezoně.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Muchová (12-ČR) - Kosťuková (Ukr.) 2:6, 6:2, 6:4, Nosková (ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), Bencicová (14-Švýc.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Navarrová (14-USA) 6:2, 2:6, 6:3, Šramková (SR) - Kalinská (Rus.) 6:2, 3:6, 6:3, Frechová (Pol.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 2:6, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Ostapenková (Lot.) 6:0, 2:1 skreč, Liová (USA) - Raducanuová (Brit.) 6:1, 4:1 skreč, Cristianová (Rum.) - Kesslerová (USA) 6:7 (6:8), 6:0, 6:3. 2. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Bouzková (ČR) 6:1, 6:1,
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.