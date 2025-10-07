Tenis

Strašná dřina, prohlásila Muchová po brutální premiéře. Zabrat dostala i Nosková

Česká tenistka Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Wu-chanu po obratu porazila 2:6, 6:2 a 6:4 Martu Kosťukovou z Ukrajiny. Nová česká jednička Linda Nosková si při vstupu do klání poradila 6:4, 4:6 a 7:6 s Julií Putincevovou z Kazachstánu. Skončila naopak Marie Bouzková, jež už ve druhém kole podlehla 1:6, 1:6 světové dvojce Ize Šwiatekové z Polska.
Sestřih utkání Muchová - Kosťuková | Video: CANAL+ Sport

Muchová se dlouho trápila a do hry se dostala až ve druhém setu. Pak ale vyrovnala a v rozhodující sadě při čtvrtém mečbolu zápas ukončila.

Devětadvacetileté české hráčce k výhře pomohlo i deset dvojchyb Kosťukové.

V rozhovoru na kurtu Muchová přiznala, že se dlouho srovnávala s vedrem.

"Jsem tady poprvé a něco takového jsem asi ještě nezažila, vedro je brutální. Naštěstí jsem to otočila a dobře to dopadlo, ale byla to strašná dřina," prohlásila.

Ve druhém kole Muchová nastoupí proti Frechové, která v prvním kole vyřadila po výhře 6:3, 2:6, 6:3 Rusku Veroniku Kuděrmětovovou.

Se sedmadvacetiletou Polkou se zatím utkala dvakrát a ještě s ní neztratila ani set.

Finalistka předchozího turnaje v Pekingu Nosková získala bez větších problémů první set, ale ve druhé sadě třikrát ztratila servis a Putincevová vyrovnala.

Ve třetí sadě 17. hráčka světa Nosková prohrávala 1:3, skóre otočila a za stavu 5:4 podávala na vítězství, leč neúspěšně.

Rozhodnout tak musel tie-break, ve kterém Nosková zvítězila 7:2. Ve druhém kole nastoupí proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové z Japonska.

Bouzková neměla proti Šwiatekové šanci. V zápase jen jednou udržela podání a někdejší světová jednička a vítězka šesti grandslamů si za hodinu a 19 minut připsala jubilejní 60. výhru v sezoně.

Sestřih utkání Nosková - Putincevová | Video: CANAL+ Sport

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Muchová (12-ČR) - Kosťuková (Ukr.) 2:6, 6:2, 6:4, Nosková (ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), Bencicová (14-Švýc.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Navarrová (14-USA) 6:2, 2:6, 6:3, Šramková (SR) - Kalinská (Rus.) 6:2, 3:6, 6:3, Frechová (Pol.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 2:6, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Ostapenková (Lot.) 6:0, 2:1 skreč, Liová (USA) - Raducanuová (Brit.) 6:1, 4:1 skreč, Cristianová (Rum.) - Kesslerová (USA) 6:7 (6:8), 6:0, 6:3. 2. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Bouzková (ČR) 6:1, 6:1, 

