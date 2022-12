Britská tenisová asociace dostala od ATP milionovou pokutu za zákaz startu Rusů

Britská tenisová asociace LTA dostala od mužské tenisové organizace ATP pokutu milion dolarů (asi 23 milionů korun) za to, že na letošních turnajích před Wimbledonem zakázala kvůli invazi na Ukrajinu start ruským a běloruským tenistům. Lawn Tennis Association o tom informovala v tiskovém prohlášení.

"Jsme tím hluboce zklamáni. Podle ATP není invaze na Ukrajinu dostatečně závažnou situací a stejně tak neuznala ani postoj sportovní komunity a britské vlády," uvedla LTA. Představitelé ATP ji také varovali, že pokud učiní stejný krok příští rok, může přijít o členství v mužské asociaci.

Britská asociace dostala pokutu 200.000 dolarů za každý z pěti turnajů na trávě, které před Wimbledonem pořádala: turnaje elitní tour v Queen's Clubu a Eastbourne a tři challengery. Podle ATP byl zákaz nespravedlivým rozhodnutím, které by mohlo být nebezpečným precedentem.

Už v létě dostala LTA pokutu od ženské organizace WTA za stejné opatření týkající se ruských a běloruských tenistek. LTA měla za jejich vyloučení ze tří turnajů zaplatit 750.000 dolarů.

Tenisté a tenistky z Ruska a Běloruska nesměli startovat ani ve Wimbledonu, kam je nepozval pořádající All England Lawn Tennis Club. ATP a WTA na to reagovaly tím, že neudělovaly za slavný turnaj body do světového žebříčku. Všechny čtyři grandslamy se hrají pod patronací Mezinárodní tenisové federace (ITF).

LTA se zastala britská ministryně kultury Michelle Donelanová. "Sport nemůže být zneužíván k legitimizaci smrtícího útoku, proto musejí mít ruští a běloruští reprezentanti zákaz startovat v jiných zemích," citovala ji agentura Reuters.

"A přestože invazi odsoudil celý svět, oba tenisové okruhy to vidí jinak. Tohle je špatný krok od ATP i WTA. Jejich vedení by se mělo důkladně zamyslet, jaký tím vysílají signál, a postoj přehodnotit," uvedla Donelanová.

V předchozí verzi článku bylo mylně uvedeno, že pokutu dostali pořadatelé Wimbledonu.