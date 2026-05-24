Bouzková vstoupila na Roland Garros jasným triumfem nad Italkou

Marie Bouzková vstoupila úspěšně do tenisového Roland Garros. Nasazená sedmadvacítka porazila v 1. kole Italku Lucii Bronzettiovou 6:3, 6:1. V dalším kole narazí na Britku Francescu Jonesovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.
Na antukových kurtech v Paříži se dnes představí ještě pět českých zástupců.
Tereza Valentová se utká s Polkou Magdou Linetteovou, dvojnásobná šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková bude hrát s Američankou Hailey Baptisteovou. Tomáš Macháč zahájí turnaj proti Belgičanovi Zizou Bergsovi, Jakub Menšík narazí na domácího Titouana Drogueta a Sára Bejlek zabojuje proti Američance Sloane Stephensové.
Sedmadvacetiletá Bouzková porazila Bronzettiovou, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, za 69 minut.
Zdolala ji i ve druhém vzájemném utkání a navázala na čtyři roky starý triumf z turnaje v Guadalajaře. Ve 2. kole Roland Garros je potřetí za sebou.
Bouzková sice přišla v úvodním gamu o podání, manko ale ihned srovnala a první set získala díky dalšímu brejku v šesté hře. Ve druhé sadě česká tenistka duel kontrolovala. Od stavu 0:1 vyhrála šest gamů za sebou a zajistila si jako první tenistka v dnešním programu postup.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (27-ČR) - Bronzettiová (It.) 6:3, 6:1.
