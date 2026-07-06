Bouzková ve Wimbledonu končí, může litovat nevyužitých brejkbolů

Marie Bouzková nepostoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Nasazená jednadvacítka dnes prohrála s o čtyři místa níže nasazenou Belgičankou Elise Mertensovou 4:6, 4:6. Utkání na londýnské trávě ztratila za necelé dvě hodiny.
Do akce dnes půjdou ještě další dva čeští zástupci. Nasazená devítka Linda Nosková sehraje osmifinále proti turnajové šestadvacítce Američance Madison Keysové.
Třináctý nasazený Jiří Lehečka vyzve světovou trojku a vítěze letošního Roland Garros Němce Alexandera Zvereva.
Sedmadvacetiletá Bouzková nenapodobila v All England Clubu postup mezi osm nejlepších hráček z roku 2022. V osmifinále zde vypadla podruhé, ve stejné fázi neuspěla také před třemi lety.
S Mertensovou prohrála i druhé utkání v sezoně a neoplatila jí únorovou porážku z turnaje v Dubaji. Úřadující deblová šampionka Mertensová může ve čtvrtfinále narazit na Lindu Noskovou.
"Byla to skvělá jízda. Celá tahle travnatá část sezóny se opravdu povedla. Odehrála jsem spoustu zápasů. Dnes se sice nepodařilo vyhrát, ale Elise si zaslouží plné uznání. Hrála skvěle, v klíčových momentech zůstala silná, a proto dnes zvítězila," řekla na tiskové konferenci Bouzková, která prohrála po osmi zápasech.
Před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Nottinghamu.
Bouzková, která v minulém kole vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou, dnes doplatila na 28 nevynucených chyb, udělala také šest dvojchyb. Mertensová českou tenistku pětkrát "brejkla", zaznamenala 24 vítězných míčů.
První set zahájila lépe Bouzková, která se po brzkém brejku ujala vedení 2:0. Mertensová ale vzápětí srovnala a rozhodla v koncovce, kdy české hráčce prolomila servis v deváté hře. Sadu poté doservírovala.
Druhý set naopak Bouzková ztratila hned v úvodu, kdy přišla dvakrát o servis. Mertensová, která v minulém kole vyřadila světovou dvojku a šampionku z roku 2022 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, pak utekla do vedení 3:1.
V šestém gamu odvrátila Belgičanka dva brejkboly a do konce utkání už Bouzkové žádnou další šanci nenabídla. Duel zakončila čistou hrou.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Mertensová (25-Belg.) - Bouzková (21-ČR) 6:4, 6:4.
Čtyřhra - 3. kolo: Kuo Chan-jü, Mladenovicová (10-Čína/Fr.) - Detiuc, Chromačovová (ČR/Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo: J. Kovačková (3-ČR) - Čang Žuej-en (Čína) 4:6, 6:3, 6:1, Sun Sin-žan (1-Čína) - Žoldáková (ČR) 7:5, 6:1, Čchü I-chan (Čína) - Heřmanová (ČR) 6:2, 6:4.
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