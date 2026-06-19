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Sport

Krutovláda Noskové. Češka rozdrtila i španělskou hvězdu, na trávě válí i Bouzková

ČTK,Sport

Tenistka Marie Bouzková v Nottinghamu porazila 7:5 a 6:0 Tatjanu Mariaovou z Německa a poprvé si na okruhu WTA zahraje semifinále na trávě. Utkání proti 117. hráčce světa vyhrála za hodinu a 40 minut. Její další soupeřkou může být Karolína Plíšková. Dominantní zůstává i Linda Nosková v Berlíně, dalším suverénním výkonem rozdrtila Španělku Paulu Badosaovou.

WTA 500 - Berlin Open
Linda Nosková na turnaji v BerlíněFoto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Turnajová čtyřka Bouzková vstoupila do zápasu skvěle, ujala se vedení 4:0, ale senzační semifinalistka Wimbledonu 2022 Mariaová pak dokázala pěti body za sebou vývoj otočit. Sedmadvacetiletá Češka však včas zabrala a po brejku na 6:5 získala set pro sebe.

Druhá sada už byla jasnou záležitostí Bouzkové, která si tak vylepšila maximum na travnatém povrchu. Tím dosud bylo čtvrtfinále v Birminghamu v roce 2021 a ve Wimbledonu v roce 2022.

V semifinále Bouzková může narazit na bývalou světovou jedničku Plíškovou. Předloňská finalistka z Nottinghamu a šampionka z roku 2016 hraje ve čtvrtfinále proti Talie Gibsonové z Austrálie.

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 1,206.446 eur):

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Dvouhra - čtvrtfinále: Nosková (8-ČR) - Badosaová (Šp.) 6:1, 6:3, Pegulaová (3-USA) - Keysová (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

Tenisový turnaj žen v Nottinghamu (tráva, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Bouzková (4-ČR) - Mariaová (Něm.) 7:5, 6:0.

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