Bouzková v Paříži zdolala Britku, Bejlek nestačila na světovou trojku

Marie Bouzková postoupila potřetí za sebou do 3. kola Roland Garros. Francescu Jonesovou porazila 6:0, 7:6 a může hrát s Mirrou Andrejevovou. V druhém kole dohrála Sára Bejlek, se světovou trojkou a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Šwiatekovou prohrála 2:6, 3:6
Dvacetiletá Bejlek nenavázala na úvodní vítězství nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šanci probojovat se poprvé do 3. kola grandslamu.
V Paříži skončila ve stejné fázi jako vloni. Šwiateková zaznamenala ve francouzské metropoli 28 vítězství z posledních 29 zápasů.
Bejlek se nemohla v duelu opřít o podání, udržela ho jen jednou z osmi případů. V prvním setu přišla o všechny čtyři hry na servisu a prohrála ho za 46 minut.
Také ve druhé sadě Bejlek ztrácela brzy 1:4. Snížila na 3:4, ale v posledních dvou gamech už neuhrála ani fiftýn a Šwiateková proměnila první mečbol.
V akci je dnes z českých tenistů také Jakub Menšík, který hraje s Argentincem Marianem Navonem. Nasazená desítka Karolína Muchová narazí na Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu a Tomáš Macháč bude večer čelit světové trojce Němci Alexanderu Zverevovi.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Rikl (ČR) - Reynolds, Watt (N. Zél.) 7:6 (7:4), 6:3.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Šwiateková (3-Pol.) - Bejlek (ČR) 6:2, 6:3, Bouzková (27-ČR) - Jonesová (Brit.) 6:0, 7:6 (7:3).
Vzdušný prostor Finska nedaleko Helsinek zřejmě narušil ruský vojenský letoun
Vzdušný prostor Finska pravděpodobně narušil ruský vojenský letoun, který se snažil vyhnout bouřce ve Finském zálivu. Podle agentury Reuters to ve středu oznámila finská armáda, která hovoří o „podezření“ na narušení svého vzdušného prostoru. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.
Pavel se v Estonsku tvrdě opřel do Babišovy vlády. Řekl, jak bude apelovat
„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil k současné české vládě.
Tak dlouhá a naštvaná fronta ještě před sněmovnou nestála. Zlobí se na Babišovu vládu
Pražské Malostranské náměstí před Poslaneckou sněmovnou je většinou prázdné, plány na jeho proměnu jsou už léta u ledu, takže se tu vesměs konají různé politické protesty. Ten dnešní byl výjimečný v tom, že se týkal práce státních úředníků, kteří se velmi zlobí na vládu Andreje Babiše. Podle mnohých úředníků, řady odborníků i opozice povede snaha vlády k výraznému zhoršení kvality státní správy.
Velký třesk: Babišův ministr nechce druhý „Motol“. Počítá i s rušením nemocnic
Síť českých špitálů čeká velký třesk. Malé nemocnice buď zaniknou, nebo se překlopí na zařízení poskytující následnou péči. Ty velké se zase propojí do větších celků a svážou se s univerzitami. Jejich hospodaření navíc budou hlídat dozorčí rady. Podle vedení resortu zdravotnictví se tím lépe zabrání plýtvání a korupci. „Nejprve si to ale vyzkoušíme nanečisto,“ říká náměstek ministra Ladislav Švec.
Jediný rekord, milion a steroidy. Enhanced Games vyvolaly celosvětový poprask
Las Vegas hostilo první Enhanced Games. Sportovci otevřeně dopovali, lámali rekordy a vyvolali jednu z největších debat v moderním sportu.