27. 5. Valdemar
Bouzková v Paříži zdolala Britku, Bejlek nestačila na světovou trojku

Sport,ČTK

Marie Bouzková postoupila potřetí za sebou do 3. kola Roland Garros. Francescu Jonesovou porazila 6:0, 7:6 a může hrát s Mirrou Andrejevovou. V druhém kole dohrála Sára Bejlek, se světovou trojkou a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Šwiatekovou prohrála 2:6, 3:6

Marie Bouzková na French Open 2026Foto: REUTERS
Dvacetiletá Bejlek nenavázala na úvodní vítězství nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šanci probojovat se poprvé do 3. kola grandslamu.

V Paříži skončila ve stejné fázi jako vloni. Šwiateková zaznamenala ve francouzské metropoli 28 vítězství z posledních 29 zápasů.

Bejlek se nemohla v duelu opřít o podání, udržela ho jen jednou z osmi případů. V prvním setu přišla o všechny čtyři hry na servisu a prohrála ho za 46 minut.

Také ve druhé sadě Bejlek ztrácela brzy 1:4. Snížila na 3:4, ale v posledních dvou gamech už neuhrála ani fiftýn a Šwiateková proměnila první mečbol.

V akci je dnes z českých tenistů také Jakub Menšík, který hraje s Argentincem Marianem Navonem. Nasazená desítka Karolína Muchová narazí na Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu a Tomáš Macháč bude večer čelit světové trojce Němci Alexanderu Zverevovi.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Muži:

Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Rikl (ČR) - Reynolds, Watt (N. Zél.) 7:6 (7:4), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Šwiateková (3-Pol.) - Bejlek (ČR) 6:2, 6:3, Bouzková (27-ČR) - Jonesová (Brit.) 6:0, 7:6 (7:3).

Český prezident očekává, že se podaří shromáždit dostatek prostředků, aby mohl na Ukrajinu probíhat plynulý přísun munice i v nadcházejících měsících.
Pavel se v Estonsku tvrdě opřel do Babišovy vlády. Řekl, jak bude apelovat

„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil k současné české vládě.

Výkonná ředitelka iniciativy Česko, funguj! Karolína Kopka na protestním happeningu proti návrhu na změnu zákona o státních úřednících.
Tak dlouhá a naštvaná fronta ještě před sněmovnou nestála. Zlobí se na Babišovu vládu

Pražské Malostranské náměstí před Poslaneckou sněmovnou je většinou prázdné, plány na jeho proměnu jsou už léta u ledu, takže se tu vesměs konají různé politické protesty. Ten dnešní byl výjimečný v tom, že se týkal práce státních úředníků, kteří se velmi zlobí na vládu Andreje Babiše. Podle mnohých úředníků, řady odborníků i opozice povede snaha vlády k výraznému zhoršení kvality státní správy.

ČR-nemocnice-vláda-Brno-MOÚ-FASTPIX
Velký třesk: Babišův ministr nechce druhý „Motol“. Počítá i s rušením nemocnic

Síť českých špitálů čeká velký třesk. Malé nemocnice buď zaniknou, nebo se překlopí na zařízení poskytující následnou péči. Ty velké se zase propojí do větších celků a svážou se s univerzitami. Jejich hospodaření navíc budou hlídat dozorčí rady. Podle vedení resortu zdravotnictví se tím lépe zabrání plýtvání a korupci. „Nejprve si to ale vyzkoušíme nanečisto,“ říká náměstek ministra Ladislav Švec.

