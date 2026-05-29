Bouzková v Paříži nestačila na nasazenou osmičku

Marie Bouzková do premiérového osmifinále Roland Garros neprošla. S nasazenou osmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou prohrála 4:6, 2:6. Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková z Polska v Paříži ve třetím kole porazila dvakrát 6:4 krajanku Magdu Linetteovou.
Šwiateková,přemožitelka Sáry Bejlek, z předchozího kola v osmifinále nastoupí proti Martě Kosťukové z Ukrajiny.
Třetí nasazená Šwiateková v prvním setu prohrávala 0:2, ale skóre otočila. Ve druhé sadě si bývalá světová jednička vypracovala náskok 4:1 a vedení přes ztrátu podání udržela. S Kosťukovou se utká počtvrté a zatím s ní neztratila ani set.
ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.
Magyarova vláda se Evropské unii zamlouvá. Maďarsku uvolní přes 16 miliard zmrazených eur
Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády. V pátek to oznámila podle tiskových agentur předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
ŽIVĚ V Libanonu navzdory příměří pokračují izraelské útoky. Za týden při nich zemřelo 15 dětí
V uplynulých sedmi dnech bylo v Libanonu zabito 15 dětí a 62 jich bylo zraněno, většina při vzdušných úderech. V pátek to podle agentury AFP uvedl Dětský fond OSN (UNICEF), který vycházel z údajů libanonského ministerstva zdravotnictví. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna.
Pane Babiši, já nebrečím. Za co šéfa vlády chválit a za co ho naopak kritizovat
V pravidelném pátečním pořadu Tečka Radka Bartoníčka můžete jako obvykle zhlédnout několik krátkých videoukázek především z české politiky uplynulých dní. Nejčastěji je k vidění premiér Andrej Babiš (ANO), který autora zmiňovaného videopořadu postrádal v tomto týdnu na tiskové konferenci po zasedání vlády. Radek Bartoníček reaguje na vzkaz premiéra a popisuje silné i slabé Babišovy stránky.
Živila se doučováním, doma měla kalašnikov. „Nejhledanější žena Německa“ jde za mříže
Před policií se skrývala více než třicet let, nyní má Daniela Kletteová strávit třináct let ve vězení. Bývalou členku radikální skupiny Frakce Rudé armády odsoudil německý soud. Neblahá historie teroristické organizace sahá až do 70. let minulého století a někteří její členové se skrývají dodnes. Na svědomí měli vyloupení bank i bombové útoky.