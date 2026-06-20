Bouzková v českém derby smetla Plíškovou a zahraje si v Nottinghamu o titul

Tenistka Marie Bouzková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6:4, 6:1 a postoupila do jubilejního desátého finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Emmou Navarrovou, nebo Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.
Sedmadvacetiletá Bouzková porazila o sedm let starší Plíškovou za hodinu a 20 minut. Zdolala ji podruhé v kariéře a srovnala stav vzájemných zápasů na 2:2. V utkání přišla jen jednou o servis, Plíškovou čtyřikrát "brejkla". Turnajem dál kráčí bez ztráty setu.
"Je to super speciální. Dnešní zápas jsem si hodně užila. Čekala jsem těžké utkání a to se potvrdilo. Karolína je skvělá hráčka na všech površích a věděla jsem, že to nebude snadné. Jsem moc šťastná, že budu hrát své první finále na trávě," řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková.
Bouzková postoupila do druhého letošního finále. V dubnu triumfovala na antukovém turnaji v Bogotě. Předtím také dvakrát zvítězila v letech 2022 a 2025 v Praze.
Bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka z roku 2021 Plíšková nevyužila v Nottinghamu šanci na zopakování deset let starého triumfu a předloňské finálové účasti.
"Karolína je velká šampionka. Má spoustu zkušeností, takže je to pro mě velká výhra. Známe se už od dětství, několikrát jsme se spolu připravovaly a mám k ní velký respekt. Jsem moc ráda, že jsem to dnes dokázala," uvedla Bouzková.
Sedmadvacátá hráčka žebříčku Bouzková, která na turnaji vyřadila také jinou krajanku Terezu Valentovou nebo Němku Tatjanu Mariaovou, rozhodla o zisku prvního setu v koncovce. Poté, co nedopodávala sadu po brejku za stavu 5:3, uspěla při dalším podání Plíškové a využila druhý setbol.
Ve druhé sadě už Bouzková nenabídla Plíškové jediný brejkbol. Od stavu 1:1 ji povolila jen čtyři fiftýny a duel pěti gamy v řadě definitivně dotáhla. Plíšková doplatila v utkání také na sedm dvojchyb.
Tenisový turnaj žen v Nottinghamu (tráva, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Bouzková (4-ČR) - Plíšková (ČR) 6:4, 6:1.
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