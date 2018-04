Bouzková se první výhry na WTA Tour zase nedočkala, Hlaváčková pomohla Mattekové k návratu

před 32 minutami

Marie Bouzková podlehla Timee Babosové ve dvou setech, Bethanie Matteková-Sandsová se vrátila na okruh vítězně i díky Andree Hlaváčkové.

Monterrey - Devatenáctiletá česká tenistka Marie Bouzková prohrála i svůj čtvrtý zápas v hlavní soutěži WTA Tour. Po úspěšné kvalifikaci v mexickém Monterrey podlehla v prvním kole čtvrté nasazené Maďarce Tímee Babosové. S vítězkou turnaje z roku 2012 prohrála 3:6, 4:6.

Bouzková se probojovala do hlavní soutěže poté, co v třetím kole kvalifikace po třech hodinách udolala Deniz Khazaniukovou z Izraele. Vítězka juniorky na US Open 2014, které patří ve světovém žebříčku 165. místo, si zahrála na elitním okruhu poprvé od loňského května.

Další česká česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pomohla na turnaji v turnaji v Charlestonu Američance Bethanii Mattekové-Sandsové vybojovat první vítězství od těžkého zranění kolena z loňského Wimbledonu. Při své společné premiéře porazily v úvodním kole japonsko-čínský pár Šúko Aojamaová, Jang Čao-süan 6:3, 6:2.

Dalšími soupeřkami nasazených dvojek budou Ruska Alla Kudrjavcevová a Slovinka Katarina Srebotniková, které v úterý vyřadily českou tenistku Květu Peschkeovou a Američanku Nicole Melicharovou. "První výhra pro Beth po její operaci kolena a návratu na kurty, byl to zážitek být u toho," napsala Sestini Hlaváčková na facebooku.

Matteková-Sandsová, jejíž tradiční partnerka Lucie Šafářová má zdravotní pauzu, si loni ve Wimbledonu vykloubila čéšku. Na okruh WTA se vrátila po devíti měsících na předchozím turnaji v Miami, kde vypadla ve dvouhře i ve čtyřhře v prvním kole.

Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Babosová (4-Maď.) - Bouzková (ČR) 6:3, 6:4, Puigová (5-Portor.) - Gibbsová (USA) 6:3, 6:3, Muguruzaová (1-Šp.) - Zarazuaová (Mex.) 6:1, 6:1, Collinsová (USA) - Duqueová (Kol.) 6:1, 6:3, Sánchezová (Mex.) - Arconadaová (USA) 6:3, 4:6, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Charlestonu v USA (antuka, dotace 800.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kasatkinová (3-Rus.) - McHaleová (USA) 6:3, 3:6, 6:2.