Bouzková se dál trápí. Parťačka Siniakové jí v Indian Wells nedala šanci

Česká tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Indian Wells stejně jako loni už v prvním kole.
S Američankou Taylor Townsendovou, aktuální deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové, prohrála 2:6 a 1:6.
Sedmadvacetiletá Bouzková potvrdila, že v nové sezoně se jí zatím příliš nedaří. V prvním kole skončila na třetím z posledních čtyř turnajů a nejdál na akcích na okruhu WTA letos došla do druhého kola.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Townsendová (USA) - Bouzková (ČR) 6:2, 6:1, Kruegerová (USA) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:4.
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Spojil je společný nepřítel. Ukrajinci vyšlou pomoc zemím, které ostřeluje Írán
Ukrajinci se rozhodli zemím v okolí Perského zálivu pomoci proti společnému nepříteli. Íránské drony totiž už několik let útočí i na Ukrajině, kam je vypouští Rusko. Své experty i stíhací drony poskytnou výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu
ŽIVĚ Babiše s Okamurou sněmovna nevydala, jejich kauzy ale nespadnou pod stůl
Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude. Sněmovna Babiše k trestnímu stíhání nevydala. Dolní komora nevyhověla ani soudní žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí.
Státy EU a Evropský parlament se shodly na zákazu názvů jako vegetariánský steak
Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se dohodli na návrhu, který - pokud bude schválen - povede k zákazu názvů jako vegetariánský steak. Oznámilo to ve čtvrtek kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Cílem regulace je podle navrhovatelů zajistit větší transparentnost trhu.