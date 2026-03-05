Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Sport

Bouzková se dál trápí. Parťačka Siniakové jí v Indian Wells nedala šanci

ČTK

Česká tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Indian Wells stejně jako loni už v prvním kole.

Marie Bouzková
Marie BouzkováFoto: Reuters
S Američankou Taylor Townsendovou, aktuální deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové, prohrála 2:6 a 1:6.

Sedmadvacetiletá Bouzková potvrdila, že v nové sezoně se jí zatím příliš nedaří. V prvním kole skončila na třetím z posledních čtyř turnajů a nejdál na akcích na okruhu WTA letos došla do druhého kola.

Související

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Townsendová (USA) - Bouzková (ČR) 6:2, 6:1, Kruegerová (USA) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:4.

