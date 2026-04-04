Bouzková prošla do finále. Česká jednička si zahraje o třetí titul v kariéře

Česká tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji v Bogotě stejně jako před dvěma lety do finále.
Nasazená jednička porazila v semifinále Jasmin Ortenziovou z Argentiny 7:6, 6:2.
Bouzková bojovala v proměnlivém počasí s argentinskou kvalifikantkou takřka dvě hodiny.
První set si česká favoritka v závěru zkomplikovala, když ho za stavu 5:3 nedokázala dopodávat, v tie-breaku ho ale nakonec získala 7:5.
Druhou sadu už proti 206. hráčce světa zvládla lépe a při svém třetím startu v Bogotě došla stejně jako při premiéře v roce 2024 do finále.
Na kolumbijské antuce bude usilovat o třetí titul v kariéře a první jinde než na domácí půdě, dosud triumfovala dvakrát v Praze.
Ve finále na okruhu WTA Tour si sedmadvacetiletá Bouzková zahraje podeváté.
Její soupeřkou bude vítězka druhého semifinálového duelu mezi domácí tenistkou Emilianou Arangovou a Maďarkou Pannou Udvárdyovou.
Antukové klasiky na CANAL+ Sport
Z amerických betonů se elitní tenistky přestěhovaly na nejpomalejší povrch. Přímé přenosy zápasů všech českých a slovenských hráček na podnicích WTA 500 a 1000 ve Stuttgartu, Madridu či Římě sledujte v dubnu a květnu exkluzivně na CANAL+ Sport 2 a 3.