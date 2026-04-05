Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul

Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
V téměř tříhodinovém finále porazila nejvýše nasazená hráčka 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska.
Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy do utkání skvěle vstoupila. Hned v prvním gamu vzala soupeřce servis, a když o něj sama přišla a Udvardyová srovnala na 3:3, hned ji zase brejkla.
Za stavu 5:3 měla Bouzková při podání soupeřky setbol, jenže ho nevyužila a pak sadu nezakončila ani při vlastním servisu.
Maďarka skóre otočila na 6:5 a vedla při podání Bouzkové 40:0, ovšem Češka všechny setboly odvrátila a vynutila si tie-break.
V něm vedla už 5:0, ale pak ji postihl nevídaný kolaps a sadu i z tohoto stavu ztratila.
Bouzková se však nesložila, ve druhém dějství si vybudovala náskok 5:1 a set nakonec vyhrála 6:2.
Stejným poměrem pak ovládla i rozhodující klání, nechytatelným returnem využila hned první mečbol a mohla slavit.
Aktuálně 26. hráčka světového žebříčku Bouzková uspěla v kolumbijské metropoli na druhý pokus, předloni tam finále prohrála.
Dnes se radovala z prvního titulu jinde než v rodné Praze, Prague Open na tvrdém povrchu ovládla v letech 2022 a 2025.
Antukové klasiky na CANAL+ Sport
Z amerických betonů se elitní tenistky přestěhovaly na nejpomalejší povrch. Přímé přenosy zápasů všech českých a slovenských hráček na podnicích WTA 500 a 1000 ve Stuttgartu, Madridu či Římě sledujte v dubnu a květnu exkluzivně na CANAL+ Sport 2 a 3.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.
Poprvé lidským okem. Mise Artemis II zveřejnila snímek odvrácené strany Měsíce
Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa.