Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul

Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.

Marie Bouzková po triumfu na turnaji v BogotěFoto: Profimedia
V téměř tříhodinovém finále porazila nejvýše nasazená hráčka 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska.

Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy do utkání skvěle vstoupila. Hned v prvním gamu vzala soupeřce servis, a když o něj sama přišla a Udvardyová srovnala na 3:3, hned ji zase brejkla.

Za stavu 5:3 měla Bouzková při podání soupeřky setbol, jenže ho nevyužila a pak sadu nezakončila ani při vlastním servisu.

Maďarka skóre otočila na 6:5 a vedla při podání Bouzkové 40:0, ovšem Češka všechny setboly odvrátila a vynutila si tie-break.

V něm vedla už 5:0, ale pak ji postihl nevídaný kolaps a sadu i z tohoto stavu ztratila.

Bouzková se však nesložila, ve druhém dějství si vybudovala náskok 5:1 a set nakonec vyhrála 6:2.

Stejným poměrem pak ovládla i rozhodující klání, nechytatelným returnem využila hned první mečbol a mohla slavit.

Aktuálně 26. hráčka světového žebříčku Bouzková uspěla v kolumbijské metropoli na druhý pokus, předloni tam finále prohrála.

Dnes se radovala z prvního titulu jinde než v rodné Praze, Prague Open na tvrdém povrchu ovládla v letech 2022 a 2025.

Nejnovější
Ilustrační foto
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

