Bouzková pokračuje v Číně ve skvělých výkonech, teď ji čeká bitva proti Šwiatekové

Bouzková vstoupila do posledního podniku elitní kategorie WTA 1000 v sezoně výborně. Za necelou půlhodinu se dostala do vedení 5:0, pak ale při svém servisu nevyužila čtyři setboly.
Dopodávat sadu nedokázala ani na druhý pokus a nakonec proměnila až pátý setbol při podání soupeřky. Série brejků pak pokračovala i v úvodu druhé sady, Bouzková nakonec vyrovnaný duel rozhodla až v desátém gamu, v němž sebrala soupeřce posedmé v zápase podání.
O postup do druhého kola dnes v Číně zabojuje ještě Kateřina Siniaková. Po úspěšné kvalifikaci ji čeká 19. hráčka světového žebříčku Diana Šnajderová.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4, Baptisteová - Kruegerová (obě USA) 2:6, 6:4, 6:2.