Bouzková - Mertensová. Češce jde v úvodu servis, připsala si první game
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Marií Bouzkovou a Elise Mertensovou z Belgie.
Děláte si legraci? Svět je v šoku z Trumpova zásahu: Nefér, tohle se s USA potáhne
„Dokázal si Folarin Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Nejspíš ne," napsal francouzský deník Le Parisien. Až dosud se americký prezident držel v průběhu fotbalového šampionátu v ústraní. Zato teď svým zásahem pobouřil celý svět.
ŽIVĚ Zelenskyj požaduje mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN po nočních útocích
Ruské ministerstvo obrany v pondělí informovalo o "masivním" útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Při útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly agentury s odvoláním na ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo 11 lidí a přes 60 dalších utrpělo zranění. Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, uvedlo dnes ukrajinské letectvo.
Utajený kontrakt za miliony eur: Co přesně posílá Rheinmetall na Ukrajinu?
Německý zbrojní koncern Rheinmetall získal novou zakázku na dodávku desítek tisíc dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Kontrakt v hodnotě vyšších desítek milionů eur zahrnuje i speciální výmetné náplně, díky nimž granát doletí až 40 kilometrů. Klíčovou výhodou je, že granáty pasují i do moderních českých houfnic.
Masivní čistka v kádru Sparty. Vicemistr už nepočítá s hráči, na které dřív sázel
Fotbalisté Kaan Kairinen, Albion Rrahmani a Ondřej Kukučka neodcestovali se Spartou na soustředění do německého Grassau. Vedení Pražanů aktuálně jedná o jejich dalším angažmá.
KVÍZ: Poznáte slavné filmy podle jediného záběru? Některé chytáky jsou jen pro znalce
Stačí jediný pohled na jedinou vteřinu filmu, aby se vám okamžitě vybavil celý příběh, herci i doprovodná hudba. Patříte mezi filmové nadšence, kteří poznají oscarová dramata i mrazivé horory podle jediného ikonického záběru? Vyzkoušejte náš kvíz a dokažte, že máte kinematografii v malíčku.