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Sport
ŽIVĚ

Bouzková - Mertensová. Češce jde v úvodu servis, připsala si první game

Sport

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Marií Bouzkovou a Elise Mertensovou z Belgie.

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Russia Ukraine War

ŽIVĚ Zelenskyj požaduje mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN po nočních útocích

Ruské ministerstvo obrany v pondělí informovalo o "masivním" útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Při útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly agentury s odvoláním na ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo 11 lidí a přes 60 dalších utrpělo zranění. Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, uvedlo dnes ukrajinské letectvo.

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samohybná kanónová houfnice Dita
samohybná kanónová houfnice Dita

Utajený kontrakt za miliony eur: Co přesně posílá Rheinmetall na Ukrajinu?

Německý zbrojní koncern Rheinmetall získal novou zakázku na dodávku desítek tisíc dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Kontrakt v hodnotě vyšších desítek milionů eur zahrnuje i speciální výmetné náplně, díky nimž granát doletí až 40 kilometrů. Klíčovou výhodou je, že granáty pasují i do moderních českých houfnic.

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