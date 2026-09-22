Přeskočit na obsah
Benative
22. 9. Darina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
Přenos skončil

Bouzková - Kartalová 2:1. Češky mají po nečekaném dramatu přece jen první bod

Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Sledovali jsme online úvodní utkání čtvrtfinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Marií Bouzkovou a Sonay Kartalovou z Velké Británie.

Reklama
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Peter Pavel, Rober Fico - Koláž, ikona, poutak
Peter Pavel, Rober Fico - Koláž, ikona, poutak
Peter Pavel, Rober Fico - Koláž, ikona, poutak

Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni

Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.

Denmark Greenland
Denmark Greenland
Denmark Greenland

Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO

Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.

Reklama
Washington,,Dc,Us,-,Oct,11,,2018:,Kanye,West,Speaks
Washington,,Dc,Us,-,Oct,11,,2018:,Kanye,West,Speaks
Washington,,Dc,Us,-,Oct,11,,2018:,Kanye,West,Speaks

První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky

Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.

Reklama
Reklama
Reklama