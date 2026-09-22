Bouzková - Kartalová 2:1. Češky mají po nečekaném dramatu přece jen první bod
Sledovali jsme online úvodní utkání čtvrtfinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Marií Bouzkovou a Sonay Kartalovou z Velké Británie.
Tisíce lidí se svezly v nové lanovce na Petřín. V provozu nebyla dva roky
Tisíce cestujících se v úterý svezly novou lanovkou na pražský Petřín, do provozu se lanová dráha vrátila po dvouleté rekonstrukci. Ráno u stanice lanovky na Újezdu čekala asi dvacítka lidí, nové vozy poprvé vyjely v 07:00.
Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni
Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.
Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO
Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.
Jeden turnaj, jeden stadion. Grónská liga žije fotbalovým unikátem
Takovou fotbalovou soutěž jinde na světě jen tak nenajdete. V Grónsku rozhodli o mistrovi během několika dní. A na jediném hřišti.
První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky
Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.