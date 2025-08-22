Tenis

Bouzková je v Mexiku v semifinále. Zato Nosková tam titul neobhájí

před 1 hodinou
Tenistka Marie Bouzková postoupila do semifinále turnaje v Monterrey. Česká reprezentantka porazila chorvatskou kvalifikantku Antonii Ružičovou 6:3, 6:2.
Linda Nosková při neúspěšném čtvrtfinále turnaje v Monterrey
Foto: Reuters

O účast ve finále se utká se druhou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Ta zhatila naděje na české derby, když ve čtvrtfinále vyřadila Lindu Noskovou. Úřadující šampionka s Ruskou prohrála 6:7, 6:4, 2:6 a titul v Mexiku neobhájí.

Bouzková po vyrovnaném úvodu utkání potvrdila proti Ružičové roli favoritky. Šampionka nedávného turnaje v Praze, kde získala druhý titul kariéry, vyhrála první set navzdory jedné ztrátě podání za 43 minut 6:3.

Do druhého vstoupila razantně. Soupeřku zatlačila, rychle se ujala vedení 4:0 a ani druhé zaváhání na servisu ji už nezastavilo.

Po necelé hodině a půl hry proměnila po půlnoci místního času první mečbol.

Finalistka zdejšího turnaje z roku 2020 Bouzková se s Alexandrovovou utká potřetí v kariéře.

Oba předchozí duely s Ruskou ve třech setech prohrála, vždy se však hrálo na antuce.

Dvacetiletá Nosková začala duel ztrátou podání, brzy ovšem o deset let starší soupeřce brejk oplatila a úvodní sadu nakonec po hodinovém boji prohrála až v tie-breaku 5:7.

Ve druhém setu na kurtu obhájkyně titulu dominovala a rychle si vypracovala vedení 5:1, v závěru ale ještě jednou ztratila podání a využila pak až svůj čtvrtý setbol.

V rozhodujícím setu turnajová šestka nezvládla koncovku. Od stavu 2:2 neuhrála už ani game a po dvou hodinách a 18 minutách v prvním vzájemném duelu Alexandrovové podlehla.

V Monterrey, kde vloni při svém premiérovém startu získala první a dosud jediný titul na okruhu WTA, tak prohrála poprvé po sérii sedmi vítězných zápasů.

Nosková si pak spravila chuť postupem do semifinále alespoň ve čtyřhře. Spolu se Slovenkou Rebeccou Šramkovou vyřadily nejvýše nasazenou dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová 2:6, 6:3, 10:7.

Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Bouzková (ČR) - Ružičová (Chorv.) 6:3, 6:2, Alexandrovová (2-Rus.) - Nosková (6-ČR) 7:6 (7:5), 4:6, 6:2, Šnajderová (3-Rus.) - Mertensová (5-Belg.) 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), Parksová (USA) - Šramková (SR) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Nosková, Šramková (ČR/SR) - Dabrowská, Routliffeová (1-Kan./N. Zél.) 2:6, 6:3, 10:7, Panovová, Kuo Chan-jü (3-Rus./Čína) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 7:6 (8:6), 6:3.

 
