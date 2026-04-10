Bouzková bojovala, ale po velké bitvě padla. Češky v kvalifikaci BJK Cupu prohrávají 0:1

České tenistky prohrávají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 0:1 na zápasy. Marie Bouzková podlehla v úvodní dvouhře v Bielu domácí jedničce Belindě Bencicové 3:6, 7:6, 4:6. Duel ztratila po více než tříhodinovém boji.
Vývoj střetnutí se nyní pokusí srovnat česká jednička Linda Nosková, která narazí ve druhém singlu na Viktoriji Golubicovou.
Program bude pokračovat v sobotu čtyřhrou a dalšími dvěma dvouhrami. Hraje se na tři vítězné zápasy.
Vítězky utkání postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších v Šen-čenu, který se odehraje v týdnu od 21. září. Na poražený celek čeká listopadová baráž.
Kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Bielu:
Švýcarsko - Česko 1:0 po první dvouhře
Bencicová - Bouzková 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.
