10. 4. Darja
Bouzková bojovala, ale po velké bitvě padla. Češky v kvalifikaci BJK Cupu prohrávají 0:1

České tenistky prohrávají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 0:1 na zápasy. Marie Bouzková podlehla v úvodní dvouhře v Bielu domácí jedničce Belindě Bencicové 3:6, 7:6, 4:6. Duel ztratila po více než tříhodinovém boji.

Marie BouzkováFoto: CTK
Vývoj střetnutí se nyní pokusí srovnat česká jednička Linda Nosková, která narazí ve druhém singlu na Viktoriji Golubicovou.

Program bude pokračovat v sobotu čtyřhrou a dalšími dvěma dvouhrami. Hraje se na tři vítězné zápasy.

Vítězky utkání postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších v Šen-čenu, který se odehraje v týdnu od 21. září. Na poražený celek čeká listopadová baráž.

Kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Bielu:

Švýcarsko - Česko 1:0 po první dvouhře

Bencicová - Bouzková 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Mohlo by vás zajímat
Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.

Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

Ilustrační foto.
Dražší letenky a méně spojů. Výkyvy cen paliva dusí letecký průmysl

Vlna nejistoty zasáhla letecký průmysl v důsledku prudkých výkyvů cen ropy a leteckého paliva. Pro cestující po celém světě to znamená vyšší poplatky a méně leteckých spojení na výběr, napsala v pátek agentura AP. Za nejistotu na trzích může válka na Blízkém východě, jež začala 28. února útokem Spojených států a Izraele na Írán a vyústila v zablokování klíčového Hormuzského průlivu Teheránem.

