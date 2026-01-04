Přeskočit na obsah
Benative
4. 1. Diana
Tenis

Bouzková a její nevídaný kousek. Češka nadchla hned v prvním utkání sezony

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Marií Bouzkovou a Jacqueline Cristianovou.

ČTK,Redakce Sport

Česká tenistka Marie Bouzková vstoupila vítězně do nové sezony, v Brisbane přitom předvedla jeden bláznivý vítězný úder z hluboké defenzivy.

Marie Bouzková na turnaji v Brisbane porazila v prvním kole rumunskou soupeřku Jaqueline Cristianovou 6:4, 6:3 a může se těšit na souboj s 15. nasazenou Paulou Badosaovou ze Španělska.

Bouzková, jež vstoupila do roku 2026 jako 42. hráčka světa, v obou setech nejprve o tři místa výše postavené soupeřce dvakrát vzala podání, ale ani jednou nedokázala sadu napoprvé dopodávat.

V prvním případě si musela ještě počkat až na další vlastní servis, ve druhém už za totožného stavu 5:2 zareagovala na úspěch soupeřky okamžitě a celkově pátým brejkem zápas při druhém mečbolu ukončila.

Ve třetím vzájemném utkání Bouzková podruhé zvítězila a oplatila Cristianové poslední porážku z roku 2023 z Prahy, kde ji rumunská tenistka zastavila v cestě za možnou obhajobou titulu hned v prvním kole.

V Brisbane plní roli nasazené devítky Linda Nosková, jedenáctkou je Karolína Muchová a startovat budou také Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V mužském pavouku svedl los prvního kola dohromady turnajovou trojku Jiřího Lehečku s Tomášem Macháčem.

Start sezony na CANAL+ Sport

WTA Tour se znovu rozjíždí a vy ji i nadále můžete sledovat na CANAL+ Sport. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech. Začínáme podniky v Brisbane a Adelaide.

